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Usta sanatçı Suavi koronavirüse yakalandı

Usta sanatçı Suavi'nin eşi Gönül Yılman Saygan, koronavirüse yakalandı.
 24 Mart 2021 20:47
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Usta sanatçı Suavi koronavirüse yakalandı

10 gün boyunca Suavi, eşiyle ilgilenirken hastalıktan kaçamadı. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Gönül Yılman Saygan, eşi Suavi'nin koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Gönül Yılman Saygan "Maalesef Suavi de pozitif. 10 gündür bana bir bebeğe bakar gibi baktı ama şimdi o da düştü." dedi.
DHA
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