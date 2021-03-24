Konya'da heyelan: Yol çöktü, araziler su altında kaldı
|24 Mart 2021 20:53
|+Aa- Yazdır
Orta Toroslar Taşeli Platosu'nda yer alan Taşkent'te dün başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle 800 nüfuslu Çetmi Mahallesi ile 700 nüfuslu Bolay Mahallesi'ni birbirine bağlayan yolda karların erimesi ve yoğun yağmur nedeniyle oluşan heyelan sonucu yol çöktü. Çökme sonucu yol ulaşıma kapanırken, belediye ekipleri ise yolun yeniden yapım çalışmasına başladı. Bölgede dere yataklarının taşması nedeniyle de bazı araziler su altında kaldı.
Heyelanın dün saat 23.30 sıralarında meydana geldiğini anlatan Çetmi Mahallesi Muhtarı Ahmet Yazıcı, ''Kar sularının erimesi ve dün sabah saatlerde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle dere yatakları taştı. Bazı araziler sular altında kaldı. Çetmi ve Bolay Mahallesi arasındaki yol da heyelan nedeniyle yaklaşık 3 metre çöktü. Şu an ulaşım sağlanamıyor. Yolun çöktüğünü duyduktan sonra büyükşehir ve Taşkent belediyelerine haber verdik. Belediye ekipleri gerekli çalışmalara başladı. Mahallede herhangi bir olumsuzluk ve sağlık problemi yaşanmadı'' diye konuştu.
Yazıcı, Bolay Mahallesi'ne ulaşımın ise Ermenek yolu üzerindeki yayla yolundan gerçekleştiğini kaydetti. Bolay Mahallesi sakinlerinden Mehmet Özden de ''Ben 75 yaşındayım bugüne kadar böyle bir olay yaşamadık. Çok korktuk. Hastamız olsaydı gidemezdik'' dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|2 bin yıllık Deniz Feneri, yeniden ayağa kaldırılıyor
24 Mart 2021 19:51
|Koronavirüs testi pozitif olan pazarcı, tezgah başında yakalandı
24 Mart 2021 17:46
|En çok vaka görülen ilde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'i geçti
24 Mart 2021 16:42
|Antalya'da 'otomobilin suçu ne?' dedirten görüntü
24 Mart 2021 16:37
|Validen uyarı: Çok yüksek riskli iller arasına girdik
24 Mart 2021 14:57
|Denize düşen kızı bekçi kurtardı: O anlar kamerada
24 Mart 2021 14:34
|Vakaların en fazla arttığı ilde Validen uyarı: Bunun sonu kısıtlama
24 Mart 2021 14:30
|Karda kalan otobüs ve ambulansın imdadına vatandaşlar yetişti
24 Mart 2021 13:24
|En çok vaka görülen ilde Vali'den 'ihbar edin' çağrısı
24 Mart 2021 13:06
|Başkent'te kar yağışı etkili oldu
24 Mart 2021 00:01