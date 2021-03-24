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Ortaokullarda yüz yüze sınav takvimi de güncellendi

Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokulların 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek.
 24 Mart 2021 20:57
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Ortaokullarda yüz yüze sınav takvimi de güncellendi

Milli Eğitim Bakanlığı, dün liselerde yüz yüze sınavlara ilişkin açıklama yapmıştı. Bugün ise, Ortaokullarda yüze yüze sınav takvimine ilişkin açıklama yaptı.

İşte MEB'den yapılan açıklama;

Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4'üncü sınıflar ile ortaokulların 8'inci sınıflarda sınavlar, okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edilecektir.

Liselerde yüz yüze sınav takvimi güncellendi
Memurlar.Net
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