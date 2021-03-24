Ortaokullarda yüz yüze sınav takvimi de güncellendi
Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokulların 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek.
|24 Mart 2021 20:57
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Milli Eğitim Bakanlığı, dün liselerde yüz yüze sınavlara ilişkin açıklama yapmıştı. Bugün ise, Ortaokullarda yüze yüze sınav takvimine ilişkin açıklama yaptı.
İşte MEB'den yapılan açıklama;
Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4'üncü sınıflar ile ortaokulların 8'inci sınıflarda sınavlar, okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edilecektir.Liselerde yüz yüze sınav takvimi güncellendi
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