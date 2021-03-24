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Mutasyonlu vakalar hızla artıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci, Samsun'da 1 aydır yaşanan vaka artışını değerlendirerek, "Son 1 aydır vaka sayılarımızda artış başladı. Öncelikle laboratuvara gelen örnek sayılarındaki pozitiflik oranı arttı. Daha sonra mutasyon oranları son 1 ay içinde oldukça artış gösterdi" dedi.
 24 Mart 2021 21:16
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı rakamlara göre Samsun 100 binde 508,97 vaka sayısı ile Türkiye'de ilk sırada. Nüfusa oranla en çok vaka sayısına sahip olan Samsun'da İngiltere mutasyonu hızla yayılıyor. Uzmanlar vaka sayılarındaki artışın yoğun bakım doluluk oranlarında da artışı tetiklediğini ifade ederken İngiltere varyantı virüsün daha hızlı yayıldığını belirtti. Aşının koruyuculuk olsa da korona virüse karşı hala en önemli silahın maske olduğu ifade ediliyor.

"Samsun'da İngiliz mutasyonu görülüyor"

Son 1 aydır vaka sayılarında artış yaşandığını ve bu durumun yoğun bakım yatış oranlarını da etkilediğini belirten OMÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci, "Son 1 aydır vaka sayılarımızda artış başladı. Öncelikle laboratuvara gelen örnek pozitiflik oranı arttı. Daha sonra mutasyon oranları son 1 ay içinde oldukça artış gösterdi. Samsun'da İngiliz mutasyonu görülüyor. Kliniğe başvuran hasta sayılarında da artış başladı. Daha sonra yatan hasta sayısı arttı. Şu an yoğun bakımdaki hasta sayılarımızda artmaya devam ediyor. Aşı ile belli bir koruyuculuk oluşuyor. Enfeksiyonu geçirmiş hastalarda da bağışıklık oluşuyor. Fakat bunların hiçbiri yeterli değil aşılı olsak da enfeksiyonu geçirsek de gerçek olan korunmaya devam etmek. Korona virüsle mücadelede en önemli şey maske, mesafe ve hijyen. Bunu aklımızdan hiç çıkarmamız lazım. Kasım ve aralık ayında oldukça büyük bir pik yaşadık. Üniversite hastanemizde tam bir doluluk yaşanmadı. Şu an kasım ve aralık ayına göre sayımız daha az. Henüz o dönemin yarısı kadar ama giderek artıyor. Ayrıca biz İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığımız ile çok koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Korona virüsü süreci karşılıklı bilgi paylaşımı ile yönetiliyor" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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