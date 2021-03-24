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Akla gelmeyen başa geldi: Kafasına demir merdiven saplandı

Samsun'da akıllara durgunluk veren bir ev kazası yaşandı. Evin içerisinde yukarıda bir yerde duran demir merdiven düşerek adamın kafasına sağlandı. Talihsiz adam kafasındaki merdivenle ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
 24 Mart 2021 21:22
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Akla gelmeyen başa geldi: Kafasına demir merdiven saplandı

Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi Kadife Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Kaçar (43) evde tadilat yapmak için hazırlık yaptığı sırada malzeme almak için yüksek bir yere uzandı. Tam o sırada yüksek bir yerde duran 3 basamaklı merdiven adamın kafasına düştü. Düştüğü yerde merdivenin bir demiri Erkan Kaçar'ın kafasına saplandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Başta itfaiye ekipleri demiri kesmeye çalıştı. Akabinde demir kesilmeyince Kaçar, kafasında merdivende ambulansa götürüldü. Ambulans seyir halindeyken demir merdiven sallantının etkisiyle yerinden çıktı. Hastaneye götürülen Kaçar'ın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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