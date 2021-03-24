Elon Musk duyurdu: Artık Bitcoin ile Tesla alınabilir
Tesla CEO'su Elon Musk, ABD'de Tesla marka araçların Bitcoin ile satın alınabileceğini açıkladı.
|24 Mart 2021 21:30
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Tesla CEO'su Elon Musk, ABD'de Tesla marka araçların Bitcoin ile satın alınabileceğini açıkladı.
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Artık Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz. Tesla ödemelerinde kullanılan Bitcoin başka bir para birimine dönüştürülmeyecek, Bitcoin olarak kullanılacak" dedi. Bitcoin işlemlerinin yürütülmesi için kendi açık kodlu yazılımlarını kullanacaklarını ifade eden Musk, yıl sonundan itibaren ABD dışı ülkelerde de Bitcoin ile işlem yapılacağını söyledi.
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