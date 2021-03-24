Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç'a yeni görev!
|24 Mart 2021 21:46
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AK Parti'nin yeni yönetimine 'Arınç' ismi geri döndü. Ankara Spor Salonu'nda yapılan kongreye, KHK'lılarla ilgili sözleri nedeniyle geçtiğimiz Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden istifa etmek zorunda kalan Bülent Arınç da katıldı.
Kongrede Arınç ismi tekrar AK Parti yönetimine girdi. Bülent Arınç'ın oğlu, AK Parti Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç parti yönetimine girdi. Mücahit Arınç, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.
Ahmet Mücahit Arınç kimdir?
Siyaset bilimci, Yönetici, Siyasetçi, XXVII. Dönem İstanbul Milletvekili. 1986, Şehzadeler / Manisa doğumlu. Eski bakan ve başbakan yardımcılarından Bülent Arınç ile Münevver Arınç'ın oğludur. İlkokulu Manisa'da, ortaokul ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyaset Bilimi lisans programını bitirdi.
2009 - 2010 yılı arasında TOBB-TPAV bünyesinde uzman-araştırmacı sıfatıyla çalıştı. Enerji ve Petrol sektöründe faaliyet göstermekte olan Turkish Petroleum International Compam (TPK) bünyesine katıldı. 2010-2018 yılları arasında Petrol ve Petrol Ürünleri Ticareti Müdürlüğünde sırasıyla Kıdemli Uzman, Genel Müdür Danışmanı, Kurumsal iletişim Koordinatörü ve İstanbul temsilcisi olarak görev yaptı.
Ahmet Mücahit Arınç, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden XXVII. Dönem İstanbul Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesidir, iyi düzeyde İngilizce bilen Arınç, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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