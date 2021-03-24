TRT sevilen dizinin fişini çekti
Ekranlardaki yaprak dökümü devam ediyor. Star TV, Kanal D derken son haber ise TRT 1'den geldi.
|24 Mart 2021 21:50
|+Aa- Yazdır
Son zamanlarda art arda gelen dizilerin final haberleri hayranlarını oldukça üzmüştü.
Sezonu erken kapatmaya hazırlanan kanallar reytinglerde düşüş yaşayan yapımların da fişini tek tek çekiyor. Star TV Menajerimi Ara dizisinin final iddiasının ardından Kanal D'deki Hekimoğlu için sona gelindiği öğrenildi.
Şimdi de TRT'nin Milim Sanat imzalı dizisi Tövbeler Olsun ekrana veda ediyor.
Dizi, Güven Kıraç, Erkan Can, İpek Tuzcuoğlu, Çiçek Dilligil, Ünal Silver ve Seda Türkmen gibi çok sayıda ünlü ismi buluşturmuştu.
Yönetmen koltuğunda Serdar Akar ve Şafak Bal'ın oturduğu 'Tövbeler Olsun' dizisi 25 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 31. bölümü ile sevenlerine veda edecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Usta sanatçı Suavi koronavirüse yakalandı
24 Mart 2021 20:47
|Müzisyen Cem Adrian'ın acı günü
23 Mart 2021 19:37
|Mehmet Ali Erbil'den Türk sağlık sistemine övgü
23 Mart 2021 17:41
|Arka Sokaklar'ın Zeliş'i koronavirüse yakalandı
23 Mart 2021 16:19
|Acun Ilıcalı, efsane diziyi yeniden ekrana taşıyacak iddiası
23 Mart 2021 09:55
|Aleyna Tilki, rol aldığı diziden 2 milyon TL aldı
22 Mart 2021 10:41
|Çok iyi başlangıç yapan o dizi için final kararı alındı
21 Mart 2021 20:18
|Sosyal medyanın sahte medyumları! 15 günde aşık etmek 4 bin lira
21 Mart 2021 13:31
|Emre Bol ve Evren Turhan canlı yayında kavga etti
20 Mart 2021 23:27
|Nusret, bir tweetini 6 bin dolara sattı
20 Mart 2021 18:51