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TRT sevilen dizinin fişini çekti

Ekranlardaki yaprak dökümü devam ediyor. Star TV, Kanal D derken son haber ise TRT 1'den geldi.
 24 Mart 2021 21:50
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TRT sevilen dizinin fişini çekti

Son zamanlarda art arda gelen dizilerin final haberleri hayranlarını oldukça üzmüştü.

Sezonu erken kapatmaya hazırlanan kanallar reytinglerde düşüş yaşayan yapımların da fişini tek tek çekiyor. Star TV Menajerimi Ara dizisinin final iddiasının ardından Kanal D'deki Hekimoğlu için sona gelindiği öğrenildi.

Şimdi de TRT'nin Milim Sanat imzalı dizisi Tövbeler Olsun ekrana veda ediyor.

Dizi, Güven Kıraç, Erkan Can, İpek Tuzcuoğlu, Çiçek Dilligil, Ünal Silver ve Seda Türkmen gibi çok sayıda ünlü ismi buluşturmuştu.

Yönetmen koltuğunda Serdar Akar ve Şafak Bal'ın oturduğu 'Tövbeler Olsun' dizisi 25 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 31. bölümü ile sevenlerine veda edecek.
Memurlar.Net
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