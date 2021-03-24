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A Milli Futbol Takımı, Hollanda'yı 4-2 yendi

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında konuk ettiği Hollanda'yı 4-2 yendi.
 24 Mart 2021 21:54
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A Milli Futbol Takımı, Hollanda'yı 4-2 yendi

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.

Milliler 15. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 34. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Burak Yılmaz, Milli Takım'ın ve kendisinin 2. golünü attı: 2-0

İlk yarı A Milli Takım'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle A Milli Takım farkı 3'e çıkardı: 3-0

75. dakikada Davy Klaassen'ın golüyle Hollanda farkı 2'ye indirdi: 3-1

Luuk de Jong'un 76. dakikadaki golüyle Hollanda farkı 1'e indirdi: 3-2

Burak Yılmaz 81. dakikada serbest vuruştan attığı golle farkı yeniden 2'ye çıkardı: 4-2

Karşılaşma Milli Takım'ın 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

A Milli Takım, grubundaki 2. maçında cumartesi günü deplasmanda Norveç ile karşılaşacak.
Anadolu Ajansı
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