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Denize düşen kızı kurtaran bekçiye başarı belgesi verdi

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sürmene ilçesinde denize düşen kızı suya atlayarak kurtaran bekçiyi başarı belgesiyle ödüllendirdi.
 24 Mart 2021 22:10
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Denize düşen kızı kurtaran bekçiye başarı belgesi verdi

İlçenin Çarşı Mahallesi'ndeki iskelede dün akşam saatlerinde dengesini kaybederek denize düşen 17 yaşındaki S.Ş'yi gören çevredekiler, polis ekiplerine haber verdi.

Bu sırada sahilde bulunan ve genç kızın düştüğü alana gelen mahalle bekçisi Hasan Kulaç, üniformasını çıkararak denize girdi. Kulaç, sırtına aldığı genç kızı sahildekilerin attığı ip yardımıyla kıyıya çıkarmayı başardı.

Hastaneye kaldırılan S.Ş'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vali Ustaoğlu da makamında kabul ettiği Kulaç'ı gösterdiği duyarlılıktan dolayı kutladı, meslek hayatında başarılar diledi.

Ustaoğlu, Kulaç'a başarı belgesi verdi.
Anadolu Ajansı
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