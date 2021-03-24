Denize düşen kızı kurtaran bekçiye başarı belgesi verdi
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sürmene ilçesinde denize düşen kızı suya atlayarak kurtaran bekçiyi başarı belgesiyle ödüllendirdi.
|24 Mart 2021 22:10
|+Aa- Yazdır
İlçenin Çarşı Mahallesi'ndeki iskelede dün akşam saatlerinde dengesini kaybederek denize düşen 17 yaşındaki S.Ş'yi gören çevredekiler, polis ekiplerine haber verdi.
Bu sırada sahilde bulunan ve genç kızın düştüğü alana gelen mahalle bekçisi Hasan Kulaç, üniformasını çıkararak denize girdi. Kulaç, sırtına aldığı genç kızı sahildekilerin attığı ip yardımıyla kıyıya çıkarmayı başardı.
Hastaneye kaldırılan S.Ş'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Vali Ustaoğlu da makamında kabul ettiği Kulaç'ı gösterdiği duyarlılıktan dolayı kutladı, meslek hayatında başarılar diledi.
Ustaoğlu, Kulaç'a başarı belgesi verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Elvan: Bebek ürünlerinde KDV istisnası yok
24 Mart 2021 22:37
|Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç'a yeni görev!
24 Mart 2021 21:46
|En çok vaka görülen Samsun'da Vali'den çağrı: İhbar edin
24 Mart 2021 21:04
|Bakan Koca: 1.4 milyon doz Biontech aşısı geldi
24 Mart 2021 20:21
|Türkiye'den Fransa'ya çok sert tepki: Kabul edilemez
24 Mart 2021 19:26
|Ömer Çelik: O listelerin de uydurma olduğunu gördünüz
24 Mart 2021 19:12
|Vaka sayısı 30 bin sınırına yaklaştı
24 Mart 2021 19:00
|Bahçeli: MHP'ye faşist diyen, Türklüğün ve Türkiye'nin yeminli hasmıdır
24 Mart 2021 18:50
|Ak Parti MYK'sının tam listesi... Binali Yıldırım'a yeni görev
24 Mart 2021 18:39
|AK Parti MKYK'de 47 yeni isim yer aldı
24 Mart 2021 17:05