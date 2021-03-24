1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Konya-Antalya karayolunda ulaşıma 'kar' engeli

Konya-Antalya karayolunda, yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.
 24 Mart 2021 22:29
+Aa- Yazdır
Konya-Antalya karayolunda ulaşıma 'kar' engeli

Seydişehir ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye kadar ulaştı.

1825 rakımlı Alacabel mevkisindeki Konya- Antalya karayolunda ise kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

İlçe merkezi çıkışında önlem alan polis, TIR ve kamyon ile zincirsiz araçların geçişine izin vermedi.

Karayolları ekipleri ise yolun açık tutulması için tuzlama ve temizleme çalışması yaptı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Konya'da heyelan: Yol çöktü, araziler su altında kaldı
24 Mart 2021 20:53		 2 bin yıllık Deniz Feneri, yeniden ayağa kaldırılıyor
24 Mart 2021 19:51
Koronavirüs testi pozitif olan pazarcı, tezgah başında yakalandı
24 Mart 2021 17:46		 En çok vaka görülen ilde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'i geçti
24 Mart 2021 16:42
Antalya'da 'otomobilin suçu ne?' dedirten görüntü
24 Mart 2021 16:37		 Validen uyarı: Çok yüksek riskli iller arasına girdik
24 Mart 2021 14:57
Denize düşen kızı bekçi kurtardı: O anlar kamerada
24 Mart 2021 14:34		 Vakaların en fazla arttığı ilde Validen uyarı: Bunun sonu kısıtlama
24 Mart 2021 14:30
Karda kalan otobüs ve ambulansın imdadına vatandaşlar yetişti
24 Mart 2021 13:24		 En çok vaka görülen ilde Vali'den 'ihbar edin' çağrısı
24 Mart 2021 13:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:35 - Varlık Fonu'na 1,25 milyar avroluk sendikasyon kredisi22:31 - Erdoğan'ın kullandığı 'lebaleb' kelimesi marka oldu22:29 - Konya-Antalya karayolunda ulaşıma 'kar' engeli22:25 - Gaziantep'te dur ihtarına uymayan şüpheli polise ateş açtı22:10 - Denize düşen kızı kurtaran bekçiye başarı belgesi verdi21:54 - A Milli Futbol Takımı, Hollanda'yı 4-2 yendi
21:50 - TRT sevilen dizinin fişini çekti21:46 - Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç'a yeni görev!21:45 - AB, Kovid-19 aşı ihracatına ek sınırlama getirdi21:30 - Elon Musk duyurdu: Artık Bitcoin ile Tesla alınabilir21:25 - Covid-19 aşıları ülkeler için diplomatik araç haline geliyor21:22 - Akla gelmeyen başa geldi: Kafasına demir merdiven saplandı
21:16 - Mutasyonlu vakalar hızla artıyor21:04 - En çok vaka görülen Samsun'da Vali'den çağrı: İhbar edin20:57 - Ortaokullarda da yüz yüze sınav takvimi güncellendi20:53 - Konya'da heyelan: Yol çöktü, araziler su altında kaldı20:47 - Usta sanatçı Suavi koronavirüse yakalandı
20:46 - Microsoft, Discord'u satın almak için girişimlerde bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ak Parti MYK'sının tam listesi... Binali Yıldırım'a yeni görev
Erdoğan, virüsün uğramadığı tek ili açıkladı
Eylem planında kamu personelini ilgilendiren 10 düzenleme
Polis memuru, süs havuzunda boğularak hayatını kaybetti
3 Belediye 187 memur alacak
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Mahir Ünal Bakan mı oluyor?
MB Başkanı, İnsan Kaynakları Genel Müdürünü görevden aldı
AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı
Yeni kabinedeki isimleri sadece Cumhurbaşkanı biliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yemeği koklayıp da yemek 1
ulaşgkc 2
kıska 2
mefsedet 3
buzdolabındaki saklama kapları 1
Dilruba 1
hacivat ile karagöz 1
Şambaba tatlısı 1
ayakbastı parası 2
tema hürriyet gastesi gibi olmuş 2
SON İLANLAR
Konya Karatay SYDV Personel alacak
Kilis Musabeyli SYDV personel alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV personel alacak
Balıkesir Kepsut SYDV personel alacak
Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi 8 memur alacak
Karabük Safranbolu Belediyesi 8 zabıta memuru alacak
Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi memur alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 171 memur alacak
Düzce Çilimli Belediyesi geçici işçi alacak
Trakya Üniversitesi engelli işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam