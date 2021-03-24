Konya-Antalya karayolunda ulaşıma 'kar' engeli
Konya-Antalya karayolunda, yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.
|24 Mart 2021 22:29
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Seydişehir ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar, hayatı olumsuz etkiledi.
Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye kadar ulaştı.
1825 rakımlı Alacabel mevkisindeki Konya- Antalya karayolunda ise kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.
İlçe merkezi çıkışında önlem alan polis, TIR ve kamyon ile zincirsiz araçların geçişine izin vermedi.
Karayolları ekipleri ise yolun açık tutulması için tuzlama ve temizleme çalışması yaptı.
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