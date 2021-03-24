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Erdoğan'ın kullandığı 'lebaleb' kelimesi marka oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Kongresi'ndeki 'Salon lebaleb dolu' ifadesindeki 'lebaleb' kelimesi TPE'ye başvurularak tescillendi.
 24 Mart 2021 22:31
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Erdoğan'ın kullandığı 'lebaleb' kelimesi marka oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Rize Kongresi'nde kullandığı 'lebaleb' kelimesi Türk Patent Enstitüsü'ne (TPE) yapılan başvuru ile ticari marka olarak tescil edildi.

Karar Gazetesi'nin haberine göre, söz konusu marka İstanbul'da kurulu dijital bir ekibin hayata geçirdiği ilk freelance start-up markası; ekip ayrıca 'lebaleb.com' alan adı haklarını da satın aldı.

'Leb-a-leb', Farsça kökenli tıklım tıklım ağzına değin dolu anlamında bir sözcük.

Erdoğan, 15 Şubat'ta düzenlenen AK Parti Rize Kongresi'nde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ülkemizin demokraside, ekonomide geldiği seviye itibariyle, gördüğümüz için terör meselesini suhuletle sona erdirecek her adımı attık. Samimiyetle uzattığımız el terör örgütü tarafından ısırıldı. Milletimiz hep yanımızda oldu, hep destek verdi. İşte salgının olduğu dönemde bir kongre yapıyoruz, salon lebaleb dolu."
Karar
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