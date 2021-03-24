Varlık Fonu'na 1,25 milyar avroluk sendikasyon kredisi
|24 Mart 2021 22:35
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Türkiye Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Mart 2019'da kullanılan 1 milyar Avro'luk sendikasyon kredisinin yenilendiği ve 4 yeni bankanın da katıldığı anlaşmada, iki yıl vadeli kredinin yıllık maliyeti 2019 yılında oluşan maliyetin 25 baz puan altında kalarak Euribor+ yüzde 2,25 olarak gerçekleşti.
ICBC ve Citibank'ın eş koordinatörlüğünde gerçekleşen ve 1,4 milyar avro talep alınan işlemde, ICBC lider talep toplayıcı, Citibank talep toplayıcı ve dokümantasyon temsilcisi, HSBC ise kredi temsilcisi olarak görev aldı.
Sendikasyon kredisine Arab Banking Corporation, Emirates NBD, HSBC, ING, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Qatar National Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation yetkilendirilmiş lider düzenleyici olarak, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Bank of America, Barclays ve Societe Generale de lider düzenleyici seviyesinde katıldılar.
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