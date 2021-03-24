İYİ Parti'li vekilin Kovid-19 testi pozitif çıktı
İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
|24 Mart 2021 22:43
|+Aa- Yazdır
Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Değerli dostlar ve arkadaşlar, bugün yaptırdığım Kovid-19 testim maalesef ki pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum oldukça iyi, herhangi bir belirti ile karşılaşmadık ama sağlık açısından Ankara'da 7 günü hastane gözetiminde geçireceğim."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|25 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
25 Mart 2021 00:00
|İYİ Parti'den istifa eden vekil de AK Parti'nin MKYK'sında
24 Mart 2021 23:00
|TBMM Başkanı Şentop'tan 'Yeni anayasa' açıklaması
24 Mart 2021 22:48
|Bakan Elvan: Bebek ürünlerinde KDV istisnası yok
24 Mart 2021 22:37
|Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç'a yeni görev!
24 Mart 2021 21:46
|En çok vaka görülen Samsun'da Vali'den çağrı: İhbar edin
24 Mart 2021 21:04
|Bakan Koca: 1.4 milyon doz Biontech aşısı geldi
24 Mart 2021 20:21
|Türkiye'den Fransa'ya çok sert tepki: Kabul edilemez
24 Mart 2021 19:26
|Ömer Çelik: O listelerin de uydurma olduğunu gördünüz
24 Mart 2021 19:12
|Vaka sayısı 30 bin sınırına yaklaştı
24 Mart 2021 19:00