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İYİ Parti'li vekilin Kovid-19 testi pozitif çıktı

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
 24 Mart 2021 22:43
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İYİ Parti'li vekilin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli dostlar ve arkadaşlar, bugün yaptırdığım Kovid-19 testim maalesef ki pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum oldukça iyi, herhangi bir belirti ile karşılaşmadık ama sağlık açısından Ankara'da 7 günü hastane gözetiminde geçireceğim."

Anadolu Ajansı
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