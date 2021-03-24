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TOKİ yatırımlarıyla 'geleceğin Kocaelisi'ni' inşa ediyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kocaeli'de birçok proje hayata geçirdi.
 24 Mart 2021 22:52
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TOKİ yatırımlarıyla 'geleceğin Kocaelisi'ni' inşa ediyor

TOKİ'den alınan bilgilere göre Başkanlık, Türkiye'nin dört bir yanında inşa ettiği yatay mimarili sosyal konutlar ile dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor.

Kocaeli'de dar gelirli ve konutu olmayan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için yapımına başlanan 22 bin 565 konuttan 19 bin 26'sını, son 19 yılda teslim eden TOKİ, yatırımlar kapsamında kente 33 bin seyirci kapasiteli stadyum, 3 hastane, 27 okul, 14 cami, 3 öğrenci yurdu, 2 spor salonu, 1 sağlık ocağı, 10 ticaret merkezi ve 6 sosyal tesis kazandırdı.

Kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu hizmet binalarını protokoller çerçevesinde yapan Başkanlık, sağlık hizmetlerinin daha modern şartlarda verilebilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ile iş birliğinde hastaneler de inşa ediyor.

Kentte sağlık yatırımları kapsamında Gebze'de 450 yataklı, İzmit'te 250 yataklı, Kandıra'da 50 yataklı olmak üzere toplam 3 hastane TOKİ tarafından yapıldı.

İki millet bahçesinin yapımı devam ediyor

Gelecek nesillerin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkan sağlamak, ülke genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda yapımına başlanan Millet Bahçeleri Projesi kapsamında, TOKİ tarafından kentte iki millet bahçesi yapılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla ilk fidanıyla buluşan Derince Millet Bahçesi, 72 bin metrekarelik alanda inşa ediliyor.

Eski İsmetpaşa Stadyumu alanında yapımı devam eden millet bahçesinde çocuk oyun alanları, biyolojik gölet, 852 metre uzunluğunda bisiklet yolu parkuru, 785 metre uzunluğunda koşu yolu ve 311 metre uzunluğunda gezinti yolu bulunacak.

TOKİ tarafından yapımına devam edilen Gölcük'teki millet bahçesi ise 65 bin metrekarelik alanı kapsıyor.

İçerisinde yürüyüş parkurları, etkinlik alanları ve çocuk oyun alanlarının bulunacağı Kocaeli Dilovası Millet Bahçesi'nin ihalesi de 12 Nisan'da yapılacak.

33 bin seyirci kapasiteli FİFA ve UEFA standartlarında stadyum kazandırıldı

TOKİ, spor yatırımları kapsamında Kocaeli'nin 33 bin seyirci kapasiteli FİFA ve UEFA standartlarınki yeni stadyumunu da yaptı.

İnşa ettiği stadyum ve spor salonlarıyla spora ve sporun gelişmesine katkı sunan TOKİ, ayrıca kente iki spor salonu kazandırdı.

Kentte sosyal konuttan hastanelere, okullardan camilere kadar birçok projeyi hayata geçiren TOKİ, yaptığı yatırımlarla "geleceğin Kocaelisi'ni" inşa etmeyi sürdürüyor.
Anadolu Ajansı
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