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Erken rezervasyonda en fazla indirim iç pazara

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Atmaca, "Yerli turiste yönelik çok ciddi erken rezervasyon kampanyaları devam ediyor. Yüzde 40'a, 50'ye varan indirimler var." dedi.
 24 Mart 2021 22:55
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Erken rezervasyonda en fazla indirim iç pazara

Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve turistik mekanları, lüks tesisleri, villalarıyla öne çıkan Antalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde alınan ek tedbirlerle sağlıklı ve güvenli tatilin adresi oldu.

Geçen yıl Rusya, Ukrayna, Almanya, İngiltere ve Polonya başta olmak üzere 175 ülkeden 3 milyon 512 bin 910 turistin tatil yaptığı kentte, yeni sezon için rezervasyonlar devam ediyor.

İşletme sahipleri, Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlediği kriterleri yerine getirerek aldıkları "Güvenli Turizm Sertifikası" ile misafirlerine sağlıklı turizm hizmeti sunuyor.

"En çok talep Rusya'dan"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon için tesislerin hazırlıklarını tamamladığını, Antalya'nın yine en çok tercih edilen destinasyonlardan biri olacağını söyledi.

Rezervasyonların devam ettiğini belirten Atmaca, "Yapılan rezervasyonlara göre en çok talep Rusya'dan. Avrupa'da seyahat yasağıyla ilgili bir durum söz konusu. Avrupa'dan da önümüzdeki günlerde hareketlilik başlayacaktır." dedi.

Atmaca, tüm pazarlarda erken rezervasyonların sürdüğünü dile getirerek şöyle konuştu:

"Yerli turiste yönelik çok ciddi erken rezervasyon kampanyaları devam ediyor. Yüzde 40'a, 50'ye varan indirimler var. Gönül rahatlığıyla yaptığınız rezervasyonunuzu, tatilinize birkaç gün kala hiçbir para kaybetmeden iptal ettirebiliyorsunuz. O yüzden mutlaka erken rezervasyon yaptırın. Sezonun en pahalı zamanlarında en ekonomik tatili yapabilirsiniz. Herkese tatil planlamasını yapmasını öneriyorum. Artık Türk turizmi okullara endeksli değil. İç pazarda tatil yapan insan sayısı çoğaldı. Hem çocuklarıyla program yapıyorlar hem de çocuğun olmadığı dönemlerde tatil yapan misafirlerimiz var."

Özellikle Avrupa ülkelerinden pek çok turistin buradaki tesisleri arayarak Kovid-19 tedbirlerine ilişkin bilgi aldığını söyleyen Atmaca, bu kişilerin tatil yapmak için seyahat yasağının kalkmasını beklediklerini kaydetti.

"İç pazardan da ciddi rezervasyonlar almaya başladık"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu da iç pazarın son dakika rezervasyonlarına kalmayacağını dile getirdi.

Turizmde iç pazarın önemine işaret eden Kavaloğlu, "İç pazardan da ciddi rezervasyonlar almaya başladık. 2020 salgın sürecini iç pazar ve yurt dışındaki gurbetçilerimizle atlattığımızı unutmayacağız. Onun için bu dönemde önceliğimiz iç pazar ve gurbetçilerimiz olacak. Oteller grubu olarak, salgın nedeniyle okuluna gidemeyen çocuklarımıza çok ciddi indirimler yapıyoruz. Beş yıl önce iç pazardan sadece temmuz ve ağustos için rezervasyon alıyorduk. Artık haziran, temmuz, ağustos, eylül hatta ekim için de rezervasyonlar alıyoruz." dedi.

Kavaloğlu, en erken rezervasyon yaptıranlara en indirimli tatilin sözünü verdiklerini ifade etti.
Anadolu Ajansı
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