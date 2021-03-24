İYİ Parti'den istifa eden vekil de AK Parti'nin MKYK'sında

AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda yer alan isimler belli oldu. Elli olan asıl üye sayısı 75'e, 25 olan yedek üye sayısı da 35'e çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirlediği AK Parti'nin MKYK listesinde, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan iki milletvekili Tamer Akkal ve Tuba Vural Çokal da kendine yer buldu.

Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal İYİ Parti'den istifa ederek 11 Mart 2020 tarihinde AK Parti'ye geçmişti.

Çokal, İyi Parti'den istifasını açıkladığında,

"Türk milliyetçiliğini daha etkin kılmak ve Türklerin iktidar yürüyüşüne Meral Akşener'in önderliğinde ulaşmak adına çıktığımız bu yol beklentileri karşılayamamıştır"

ifadelerini kullanmıştı.

ASİL LİSTESİNDE

Antalya Milletvekili Tuba Vural Akkal bugün açıklanan 75 kişilik asil ve 35 kişilik yedek MKYK listesinde yer aldı.

Tuba Vural Akkal, asil listesinde kendine yer buldu.