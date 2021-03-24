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Çankırı'nın bir ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde kar nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak.
 24 Mart 2021 23:03
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Çankırı'nın bir ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede devam eden yoğun kar sebebiyle oluşabilecek olumsuzlukları önlemek için ilçe genelinde eğitime ara verilmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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