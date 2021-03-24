Çankırı'nın bir ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde kar nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak.
|24 Mart 2021 23:03
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