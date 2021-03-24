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Yönlendirilen çağrılar yüzünden hayatı kabusa döndü

Mersin'de önceki gün yönlendirmeli çağrılar almaya başlayan müzisyen Fırat Güneş'in hayatı kabusa döndü. Günde 300'den fazla kişinin aradığını, durumu anlatmaya çalıştığı bazı kişilerle tartışma yaşadığını belirten Güneş, "Kafayı yemek üzereyim" dedi.
 24 Mart 2021 23:32
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde müzisyenlik yapan Fırat Güneş'in (39) önceki gece yarısı telefonu çalmaya başladı. Önce yanlış numaradan arandığını sanan Güneş'in telefonu susmadı. Üst üste yeni kişiler de aramaya başlayınca Güneş'in gecesi kabusa döndü. Telefonu sabaha kadar susmayan Güneş, müşteri hizmetlerini aradı, ancak çözüm bulamadı. Sabah iş yerine gelen Güneş'in telefonu tüm gün çaldı.

'İŞİM GEREĞİ TELEFONU KAPATAMIYORUM'

300'den fazla kişi tarafından aranan Güneş, "Gece 12 gibi telefonum çaldı. Tanımadığım bir kişiydi. 'Yanlış numara' deyip kapattım. Ancak tüm gece telefonum susmadı, sürekli çaldı. Ne ben ne ailem uyuyamadı. Sabah işyerime geldim telefonum çalmaya devam etti. İşim gereği telefonumu da kapatamıyorum. Müşteri arıyordur diye açıyorum mecburen aradıklarında" dedi.

'EŞİNİ ARAYAN ADAMLA TARTIŞTIK'

Zaman zaman arayan kişilerle aralarında tartışma çıktığını dile getiren Güneş, "İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Diyarbakır'dan, Trabzon'dan arıyorlar. Kafayı yemek üzereyim. Eşini arayan bir kişi benimle karşılaşınca tartıştık. Bir başkası komşusunu aramış, biri minibüs beklerken arkadaşını aramış, 'nerede kaldın?' diyor. Derdimi anlatmaktan yoruldum. Operatörü aradım sorun görünmüyor. Çaresiz bir şekilde çalan telefonumu açıyorum. Umarım bu sorun bir şekilde düzelir" diye konuştu.
DHA
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