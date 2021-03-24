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Kamu ihalelerine katılacak firmalara sertifikasyon getirilecek

Ekonomi Reformları Paketi kapsamında kurulması öngörülen sistemle, firmaların liyakat ve yetkinliklerini belirleyen kriterler kamuoyuyla paylaşılacak.
 24 Mart 2021 23:34
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Kamu ihalelerine katılacak firmalara sertifikasyon getirilecek

Kamu ihalelerine katılacak firmalar için gelecek yıl sertifikasyon (ehliyet) sistemi kurularak bu firmaların liyakat ve yetkinlik kriterleri belirlenecek.

AA muhabirinin Ekonomi Reformları Paketi'nden derlediği bilgilere göre, reform takvimi dahilinde kamu ihalelerine yönelik reform süreci, gelecek yılın ikinci yarısında tamamlanacak.

Takvim çerçevesinde bu yıl sonuna kadar Kamu İhale Kanunu'ndaki istisnalar önemli ölçüde azaltılacak. Muhafaza edilen istisnalar da düzenli olarak izlenecek ve denetlenecek. Kamu işletmelerinin alımlarını düzenlemek üzere de Sektörel Kamu Alımları Kanunu çıkarılacak.

Gelecek yılın mart ayı sonuna kadar da kamu ihalelerine katılacak firmalara yönelik sertifikasyon (ehliyet) sistemi kurularak bu firmaların liyakat ve yetkinlik kriterleri kamuoyuyla paylaşılacak. Söz konusu yılın haziran ayı sonuna kadar da gerekli şartları taşıyan tüm firmalara sertifikasyon sistemi açık olacak. Aynı süreçte kamu ihaleleri, sertifikasyon sistemine kayıtlı firmalar arasında tam rekabet şartları içinde, şeffaf bir şekilde yapılacak.

Yerli ürün kullanımı teşvik edilecek

Ekonomi Reformları Paketi kapsamında, bu yıl sonuna kadar kamu ve yerli sanayinin işbirliğini sağlayan ihale modelleri getirilecek.

Bu dönemde kamu alımlarında yerli ürün kullanımını teşvik etmek üzere Sanayileşme İcra Komitesi altında Merkezi İzleme Sistemi kurulacak. Kamu alımlarında yerli malı kullanımının artırılması için şartname havuzları oluşturulacak.

Yıl sonuna kadar alınacak idari kararla, zorunlu haller dışında Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden yapılacak alımlarda yerli ürün şartı getirilecek.

Tasarruf ve şeffaflık artacak

Kamu alım ihaleleri, kamuoyunda çok tartışılan konuların başında gelirken, atılacak reform adımlarıyla söz konusu ihalelerdeki denetimin güçlendirilerek tasarruf ve şeffaflığın artırılması sağlanacak.

Dijital ve rekabeti artıran bir ihale sistemi kurulacak. Kamu İhale Kanunu'ndaki kaldırılması mümkün olmayan istisnalar da bu süreçte disiplin altına alınacak. Yatırımların daha hızlı hayata geçirilmesi için ihalelerdeki bürokratik süreç ve işlem süreleri de önemli ölçüde azaltılacak.

Bu arada, reformlar kapsamında Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) uygulamalarında etkinliği, esnekliği ve bütünlüğü sağlayacak KÖİ Çerçeve Kanunu Teklifi çalışmalarının da yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

KÖİ alanında 11 farklı yasal düzenleme bulunurken, bu düzenlemeleri içine alan tek bir çatı yasa hazırlanarak sistemin daha etkin işlemesi sağlanacak. Böylece mevzuat dağınıklığı ortadan kalkacak, yatırımcılar tek bir kanunla muhatap olacaklar.
Anadolu Ajansı
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