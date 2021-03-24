Matematik profesörü, binlerce kişiye gönüllü eğitim verdi
|24 Mart 2021 23:37
|+Aa- Yazdır
İlkokullarda Yetiştirme Programı'nın (İYEP) akademik koordinatörlüğü ve matematik zümre başkanlığı görevlerinde de bulunan Veli Toptaş, düzenlediği 40 etkinlikte matematiği eğlenceli hale getirip oyunlarla anlatmaya çalıştı.
Çevrim içi etkinliklerin videolarını sosyal medya mecralarında da paylaşan Prof. Dr. Toptaş, AA muhabirine, salgın sürecinde gönüllü olarak öğrenci, öğretmen ve farklı meslek gruplarına yönelik uzaktan eğitim vermeyi düşündüğünü söyledi.
Bu sıkıntılı süreci fırsata dönüştürüp, toplumun matematik bilgisini artırmak istediğini anlatan Toptaş, "Zaten, 'matematiği eğlenceli ve oyunlarla nasıl öğretebiliriz' diye çalışmam ve sevdam vardı. Salgın sürecini de fırsata çevirerek, çevrim içi faaliyette bulunduk. İlk olarak il milli eğitim müdürlükleriyle irtibata geçtik. Daha sonra sivil toplum kuruluşları, yerel televizyonlar ve radyolar matematik eğitimiyle ilgili bilgiler aldı. Canlı yayınlarına dahil ettiler. Biz de bilimsel bilgileri kendileriyle paylaştık." diye konuştu.
"Matematiği anlamak hayatı anlamaktır"
Toptaş, Milli Eğitim Bakanlığı bilgisi dahilinde milli eğitim müdürlüklerinin okullara, velilere ve öğrencilere duyurmasıyla eğitimleri gerçekleştirdiklerini belirtti.
Çocuklarda matematiğin soyut, zor ve anlaşılmaz bir ders olarak algılandığına dikkati çeken Toptaş, şunları kaydetti:
"Eğitimlerde bunun öyle olmadığını, matematiğin eğlenceli, oyunlarla oynanabilecek, hayatın ta kendisi olduğunu anlatmaya çalıştık. Matematiği anlamak hayatı anlamaktır. Öğrenci, 'matematik bilgisi benim hayatımda ne işe yarar?' sorusunu sorduğunda buna cevap aradık ve eğlenerek matematik öğrenmenin yöntemlerini gösterdik. Biz işlemsel bilgide yüzde 73, kavramsal bilgide ise yüzde 17 başarılıyız. Oyunlarla, çocukların akıl yürütme ve muhakeme yeteneklerini geliştirecek örnek etkinlikleri, uygulamaları anlattık."
Toptaş, eğitimlerden sonra güzel geri dönüşler aldığını, bunun da kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.
Bu süreçteki 40 etkinliğin 35'ini milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirdiğini aktaran Toptaş, "Eğitimlerde yaklaşık 60 bin kişiye ulaştığımı düşünüyorum." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Acil sağlık çalışanları yeni kıyafetlerini podyumda tanıttı
22 Mart 2021 19:23
|Acil servis ekipleri gece gündüz demeden görev başında
21 Mart 2021 23:01
|'Alev savaşçıları' babalarından aldıkları bayrağı gururla taşıyor
21 Mart 2021 15:55
|Radar kurnazlarının oyunlarına polislerden uygulamalı yanıt
21 Mart 2021 15:37
|İzlediği belgeselden etkilenerek gönüllü geldiği Şırnak'ta, 10 yıldır şifa dağıtıyor
14 Mart 2021 14:11
|Tıp Bayramı'nda sağlıkçılardan mesaj: Emeklerimiz boşa gitmesin
14 Mart 2021 08:40
|Dünyaya gözlerini açtığı hastanede şifa dağıtıyor
13 Mart 2021 18:13
|Sağlık çalışanı evli çift hastane ve evde hayatı paylaşıyor
13 Mart 2021 15:44
|Aile hekimleri şimdi de 'aşı üssü' gibi hizmet veriyor
11 Mart 2021 22:37
|Ataması yapılmayan 450 vergi müfettiş yardımcısından 243'ü davaları kazandı
11 Mart 2021 14:05