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Kapadokya'da balon turları hafta sonuna kadar iptal edildi

Kapadokya'da sıcak hava balon turları olumsuz hava koşullarından dolayı hafta sonuna kadar durduruldu.
 24 Mart 2021 23:58
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Kapadokya'da balon turları hafta sonuna kadar iptal edildi

Doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde süzülerek turistlere bölgenin doğal güzelliklerini kuşbakışı izleme imkanı sunan balon turları hafta sonuna kadar iptal edildi.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.
Anadolu Ajansı
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