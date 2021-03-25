25 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Toprak ve Yenidoğan mahallelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak, Hacılar Beldesi'nde çiftçilerle bir araya gelecek.

- Şehit Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Mumlu'nun ailesini ve Hasandede köyünü ziyaret edecek Kılıçdaroğlu, Kırıkkale Kültür Merkezi'nde kanaat önderleriyle görüşecek.

(Kırıkkale/11.00-17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığı konferans salonunda 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında düzenlenecek TOBB, TZOB ve TİSK ile işbirliği protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/10.00)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Hotels Downtown'da BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma programına katılacak.

(Ankara/13.30)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.15)

4- CHP Ekonomi Masası, Ostim Teknik Üniversitesi'ni ziyaret edecek.

(Ankara/14.45)

5- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/12.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne çevrim içi iştirak edecek.

(Ankara/09.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, LEADER Projesi kapsamında 15 il için "Yerel Eylem Gruplarının Kurulmasına Yönelik Lansman Toplantısı"na çevrim içi katılacak.

(Ankara/10.15)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na çevrim içi katılacak.

(Ankara/11.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

6- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

7- TCMB, mart ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Arnavutluk'ta temaslarda bulunacak.

2- Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Ankara'da ziyaretler gerçekleştirecek.

3- AB Liderler Zirvesi video konferans yöntemiyle düzenlenecek.

(Brüksel)

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek.

(Batman/14.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Prof. Dr. Raşit Küçük Gençlik ve Spor Merkezi ile yenilenen Beylerbeyi Stadı'nın açılış törenlerine katılacak.

(İstanbul/11.00/12.00)

2- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne B, C, F, I, J gruplarında oynanacak maçlarla devam edilecek.

3- FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 27 Mart Cumartesi günü İspanya'da Norveç'le karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarını basına kapalı sürdürecek.

(İstanbul/18.00)

4- Futbolda Misli.com 3. Lig 2, 3 ve 4. Gruplarda 28. hafta maçları yapılacak.

5- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Halkbank ile Spor Toto arasındaki play-off 5-6'ncılık etabının ilk maçı oynanacak.

(Ankara/15.00)

7- A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri Avusturya'da çekilecek kurayla belli olacak.

(Viyana/13.00)

8- Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile yeni sponsoru Porçöz arasındaki anlaşmanın imza töreni, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve milli voleybolcular Naz Aydemir Akyol ile Burutay Subaşı'nın katılımıyla yapılacak.

(İstanbul/11.00)

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