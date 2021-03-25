Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım. Kendim minibüsle gelip gidiyorum

Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

MANSUR YAVAŞ'IN SİYASİ ÇİZGİSİ

Ben neysem oyum. Siyasi geçmişimizi inkar etmedik. Ben şu anda Millet ittifakının belediye başkanıyım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıyım. Şu an rozetsiz bir biçimde işimi devam ettiriyorum. Siyasi düşünce ve duygumu işime katmıyorum. Ben Gökçek dahil herkesin belediye başkanıyım şu anda.

MAAŞ

Maaşımı bağışladığımın aslı yok. Beni övmek için bazen böyle şeyler yapıyorlar. Ben kredi çektim. Maaşımı aylık taksitlere bağladım. Bunun bir miktarını İngiltere'deki kızıma ev alması için gönderdim. Bir kısmı bende duruyor. Taksit taksit ödüyorum. Ayrıca fuar alanından da maaş aldığımız için o bana yetiyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI HEDEFİM YOK

Ortaya siyasi bir figür gibi çıkmadım. İnsanları kucaklayan, rakiplerini rahatsız etmeyen, işine odaklı olunca. Adam işini yapıyor oluyor. Demekki insanların aradığı buymuş. Yaptıklarımız insanların hoşuna gitti. Onlara odaklandık. Ondan dolayı konuşulduğunu düşünüyorum.

KORONAVİRÜS AŞISI

Koronavirüs aşımı yeni oldum ama antikor testimi yaptıramadım.

MİNİBÜSE BİNİYORUM

Makam araçlarımı sattım. Kendim minibüsle gelip gidiyorum. Sadece havaalanına giderken ve İstanbul'a gelirken Vakıfbank'a ait mercedes ile geldim. Makam araçlarını satarak 70 milyon civarında tasarruf ettik.