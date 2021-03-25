1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım. Kendim minibüsle gelip gidiyorum

Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Makam araçlarımı sattım. Kendim minibüsle gelip gidiyorum" dedi
 25 Mart 2021 00:14
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

MANSUR YAVAŞ'IN SİYASİ ÇİZGİSİ

Ben neysem oyum. Siyasi geçmişimizi inkar etmedik. Ben şu anda Millet ittifakının belediye başkanıyım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıyım. Şu an rozetsiz bir biçimde işimi devam ettiriyorum. Siyasi düşünce ve duygumu işime katmıyorum. Ben Gökçek dahil herkesin belediye başkanıyım şu anda.

MAAŞ

Maaşımı bağışladığımın aslı yok. Beni övmek için bazen böyle şeyler yapıyorlar. Ben kredi çektim. Maaşımı aylık taksitlere bağladım. Bunun bir miktarını İngiltere'deki kızıma ev alması için gönderdim. Bir kısmı bende duruyor. Taksit taksit ödüyorum. Ayrıca fuar alanından da maaş aldığımız için o bana yetiyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI HEDEFİM YOK

Ortaya siyasi bir figür gibi çıkmadım. İnsanları kucaklayan, rakiplerini rahatsız etmeyen, işine odaklı olunca. Adam işini yapıyor oluyor. Demekki insanların aradığı buymuş. Yaptıklarımız insanların hoşuna gitti. Onlara odaklandık. Ondan dolayı konuşulduğunu düşünüyorum.

KORONAVİRÜS AŞISI

Koronavirüs aşımı yeni oldum ama antikor testimi yaptıramadım.

MİNİBÜSE BİNİYORUM

Makam araçlarımı sattım. Kendim minibüsle gelip gidiyorum. Sadece havaalanına giderken ve İstanbul'a gelirken Vakıfbank'a ait mercedes ile geldim. Makam araçlarını satarak 70 milyon civarında tasarruf ettik.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
25 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
25 Mart 2021 00:00		 İYİ Parti'den istifa eden vekil de AK Parti'nin MKYK'sında
24 Mart 2021 23:00
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Yeni anayasa' açıklaması
24 Mart 2021 22:48		 İYİ Parti'li vekilin Kovid-19 testi pozitif çıktı
24 Mart 2021 22:43
Bakan Elvan: Bebek ürünlerinde KDV istisnası yok
24 Mart 2021 22:37		 Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç'a yeni görev!
24 Mart 2021 21:46
En çok vaka görülen Samsun'da Vali'den çağrı: İhbar edin
24 Mart 2021 21:04		 Bakan Koca: 1.4 milyon doz Biontech aşısı geldi
24 Mart 2021 20:21
Türkiye'den Fransa'ya çok sert tepki: Kabul edilemez
24 Mart 2021 19:26		 Ömer Çelik: O listelerin de uydurma olduğunu gördünüz
24 Mart 2021 19:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:06 - Kar nedeniyle kapanan Konya-Antalya kara yolu ulaşıma açıldı00:44 - Cuma öncesi döviz alıp kar edenler oldu mu?00:31 - Merkel, 5 günlük kapanma kararından dolayı özür diledi00:24 - Çin'in firma Tesla'ya rakip olacak00:18 - Denizli'de yer altından gelen sesler mahalleliyi uykusuz bıraktı00:14 - Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım. Kendim minibüsle gelip gidiyorum
00:04 - 4/B personelin sözleşme yenilenmemesi durumu hakkında Danıştay kararı!00:00 - Bingöl ballarını tattınız mı?00:00 - 25 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları23:58 - Kapadokya'da balon turları hafta sonuna kadar iptal edildi23:41 - Bu istasyon 92 yıldır kentin havasından haber veriyor23:37 - Matematik profesörü, binlerce kişiye gönüllü eğitim verdi
23:34 - Kamu ihalelerine katılacak firmalara sertifikasyon getirilecek23:32 - Yönlendirilen çağrılar yüzünden hayatı kabusa döndü23:03 - Çankırı'nın bir ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara23:00 - İYİ Parti'den istifa eden vekil de AK Parti'nin MKYK'sında22:57 - Nüfusta ölü görünüyordu, davası sonuçlanmadan vefat etti
22:55 - Erken rezervasyonda en fazla indirim iç pazara
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
4/B personelin sözleşme yenilenmemesi durumu hakkında Danıştay kararı!
Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım. Kendim minibüsle gelip gidiyorum
Merkel, 5 günlük kapanma kararından dolayı özür diledi
Denizli'de yer altından gelen sesler mahalleliyi uykusuz bıraktı
Cuma öncesi döviz alıp kar edenler oldu mu?
Bingöl ballarını tattınız mı?
Çin'in firma Tesla'ya rakip olacak
25 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
Kar nedeniyle kapanan Konya-Antalya kara yolu ulaşıma açıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Emel Müftüoğlu 1
kısa çöpü çekmek 3
çatal değnek ile su bulma 3
hergenmek 3
bilgisayar terimlerinin osmanlıca karşılıkları 1
suç mahalli 2
kerrat 2
langaliman 1
ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz 1
uğrun uğrun 4
SON İLANLAR
Kocaeli Körpaş Temizlik Geçici 3 İşçi Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 11 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 3 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Elazığ Karakoçan Belediyesi 5 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akaryakıt 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Düzağaç Taşımacılık 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Kılıçarslan Taşımacılık 1 İşçi Alacak
Konya Karatay SYDV Personel alacak
Kilis Musabeyli SYDV personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam