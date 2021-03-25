Çin'in firma Tesla'ya rakip olacak

TESLİMATLAR, 3. ÇEYREKTE BAŞLAYACAK

Çin'in en büyük otomobil üreticisi Geely, Zeekr markası altında üst düzey elektrikli araçlar (EV) üreteceğini ve 2021'in üçüncü çeyreğinde teslimatlara başlamasının beklendiğini söyledi.

Bununla birlikte şirket, sahip olduğu markalar aracılığıyla zaten hali hazırda birinci sınıf elektrikli otomobiller için çalışmaya başlamıştı. Merkezi İsveç'te yer alan Volvo Cars'ın sahibi olduğu Polestar elektrikli performans arabaları geliştiriyor. Çoğunluk hisseleri Geely'ye ait olan Lotus da, Evija adında elektrikle çalışan bir süper otomobil üzerinde çalışıyor.

Geely, ayrıca Londralı siyah taksi üreticisi London EV Company'nin de sahibi. İngiltere merkezli şirket hem motor hem de elektrikli aküsü bulunan hibrit bir taksi modeli geliştiriyor.

TESLA'NIN EN BÜYÜK RAKİBİ OLACAK

Ancak Zeekr, Geely'nin kendi bünyesinde ürettiği ilk elektrikli otomobil markası. Şirketten yapılan açıklamaya göre üretilecek olan otomobiller, geçtiğimiz yıl Çin'de en çok satan elektrikli araç modeli Tesla Model 3'ün en güçlü rakibi olacak. Aynı zamanda Zeekr, başarılı satışlar gerçekleştiren diğer Çinli firmalar olan Nio, Xpeng ve Li Auto ile de rekabet edecek.

ÇİN HÜKÜMETİ 2025 YILINA KADAR ÜRETİKEN HER OTOMOBİLİN 5'TE BİRİNİN ELEKTRİKLİ OLMASINI İSTİYOR

Diğer taraftan, Çin hükümeti 2025 yılına kadar Çin'de satılan araçların beşte birinden fazlasının elektrikli olmasını istiyor. Geely ise Volkswagen'e benzer bir erişimle Çin'in ilk küresel otomobil üreticisi olma yolunda ilerliyor. Şirket, Volvo ve Lotus markalarının yanı sıra, Mercedes-Benz'in sahibi olan Daimler'de de azınlık hissesine sahip.

BAŞLANGIÇTA ÇİN PAZARINA ODAKLANACAK

Zeekr, başlangıçta Çin pazarına odaklanacağını, ancak aynı zamanda premium elektrikli araçlara yönelik artan küresel talep göz önüne alındığında deniz aşırı fırsatları da değerlendireceğini açıkladı. Zeekr'ın, Çin'in doğusunda Hefei'de yer alacak olan Lingling Technologies adlı yeni bir kuruluş altında faaliyet göstereceği belirtildi.

Asya otomobil pazarına odaklanan danışmanlık firması ZoZo Go'nun CEO'su Michael Dunne konuya ilişkin BBC'ye yaptığı açıklamada, "Başkan Li Shufu, 24 yaşındaki şirketi Geely'ye NIO, Xpeng ve Li Auto'da gördükleri gibi bir başlangıç havası aşılaması gerektiğini hissediyor. Buna ulaşmak için Geely'den bağımsız olarak çalışan bir elektrikli otomobil şirketini hayal ediyor" dedi.

TESLA'NIN GELİRLERİNİN BEŞTE BİRİ ÇİN'DEN

Öte yandan, halka açık kayıtlara göre Tesla geçen yıl Çin'de 31,5 milyar dolarlık bir satış gerçekleştirdi ve söz konusu satış şirketin küresel gelirinin yaklaşık beşte birini oluşturdu.