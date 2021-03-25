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Cuma öncesi döviz alıp kar edenler oldu mu?

Merkez Bankası Başkanının görevden alınacağını önceden bilenlerin Cuma günü döviz aldığı iddia ediliyordu. Ekonomist Nejat Özonay, döviz mevduat hesaplarındaki istatistikleri yayımladı. BDDK verilerine göre Perşembe'den Cuma'ya döviz rezervlerinde artış yok aksine cüzi bir düşüş var.
 25 Mart 2021 00:44
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Cuma öncesi döviz alıp kar edenler oldu mu?

Merkez Bankası 18 Mart Çarşamba günü beklentilerin üstünde bir şekilde 2 puanlık faiz artırımı yaptı. 19 Mart Perşembe günü bu faiz artımına tepkiler gösterildi. 20 Mart Cuma günü ise gece yarısı kararnamesiyle, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı.

Sosyal medyada bazı hesaplarda, Merkez Bankası Başkanının görevden alınacağını bilenlerin, Cuma günü döviz aldığı iddia ediliyordu.

Ekonomist Nejat Özonay, BDDK verilerini yayımladı. Verilere göre, Perşembe'den Cuma'ya döviz rezervlerinde artış yok aksine cüzi bir düşüş var.

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Memurlar.Net
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