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Kar nedeniyle kapanan Konya-Antalya kara yolu ulaşıma açıldı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Seydişehir-Antalya kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
 25 Mart 2021 01:06
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Kar nedeniyle kapanan Konya-Antalya kara yolu ulaşıma açıldı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Seydişehir-Antalya kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Kara yolu nun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, akşamdan itibaren görülen yoğun kar ve tipi nedeniyle Seydişehir Marangozlar kavşağında bekletilen çekici, tır ve araçların geçişlerine, Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonrasında izin verilmeye başlandı.

Akşamdan bu yana yolda bekleyen çok sayıda araç, Antalya istikametine hareket etti.

Öte yandan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek konferansa katılmak üzere kente hareket eden Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Qaıser ve beraberindeki heyet, yolun kapanması nedeniyle bir süre Seydişehir'de misafir edildi.

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal Pakistanlı heyeti, Eti Alüminyum Sosyal Tesisleri'nde ağırladı.

Yolun trafiğe açılmasıyla heyet, Antalya'ya gitmek üzere ilçeden ayrıldı.
Anadolu Ajansı
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