1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sıcaklık iç kesimlerde 8 ila 12 derece azalacak- Haritalı

Hava sıcaklığının ülkemizin doğusunda mevsim normalleri civarında, kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4-6 derece, iç kesimlerde 8-12 derece altında seyretmesi beklenmektedir.
 25 Mart 2021 06:15
+Aa- Yazdır
Sıcaklık iç kesimlerde 8 ila 12 derece azalacak- Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülkemizin doğusunda mevsim normalleri civarında, kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4-6 derece, iç kesimlerde 8-12 derece altında seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın; ülkemizin batısında kuzey ve kuzeydoğu, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kar nedeniyle kapanan Konya-Antalya kara yolu ulaşıma açıldı
25 Mart 2021 01:06		 Yönlendirilen çağrılar yüzünden hayatı kabusa döndü
24 Mart 2021 23:32
Nüfusta ölü görünüyordu, davası sonuçlanmadan vefat etti
24 Mart 2021 22:57		 Mutasyonlu vakalar hızla artıyor
24 Mart 2021 21:16
Prof. Dr. Aydın: 65 yaş üstünde aşıya direnenler var
24 Mart 2021 20:32		 Test yaptırıp, yola çıkan baba- oğul, pozitif sonuçları yolcu otobüsünde öğrendi
24 Mart 2021 20:05
Ölen babanın su borcu, 3,5 yaşındaki kızından istendi
24 Mart 2021 19:46		 Bülent Ecevit'in doktoru son yolculuğuna uğurlandı
24 Mart 2021 19:43
Türklerin Anadolu'daki ilk camisinde yeniden ezan sesi yükselecek
24 Mart 2021 18:57		 Koronavirüse yakalanan doktordan acı haber
24 Mart 2021 17:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
06:40 - İşte ekonominin yol haritası06:15 - Sıcaklık iç kesimlerde 8 ila 12 derece azalacak- Haritalı06:15 - Küresel siber çeteye darbe02:26 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımını kutladı01:06 - Kar nedeniyle kapanan Konya-Antalya kara yolu ulaşıma açıldı00:44 - Cuma öncesi döviz alıp kar edenler oldu mu?
00:31 - Merkel, 5 günlük kapanma kararından dolayı özür diledi00:24 - Çin'in firma Tesla'ya rakip olacak00:18 - Denizli'de yer altından gelen sesler mahalleliyi uykusuz bıraktı00:14 - Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım. Kendim minibüsle gelip gidiyorum00:04 - 4/B personelin sözleşme yenilenmemesi durumu hakkında Danıştay kararı!00:00 - Bingöl ballarını tattınız mı?
00:00 - 25 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları23:58 - Kapadokya'da balon turları hafta sonuna kadar iptal edildi23:41 - Bu istasyon 92 yıldır kentin havasından haber veriyor23:37 - Matematik profesörü, binlerce kişiye gönüllü eğitim verdi23:34 - Kamu ihalelerine katılacak firmalara sertifikasyon getirilecek
23:32 - Yönlendirilen çağrılar yüzünden hayatı kabusa döndü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
4/B personelin sözleşme yenilenmemesi durumu hakkında Danıştay kararı!
Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım. Kendim minibüsle gelip gidiyorum
Merkel, 5 günlük kapanma kararından dolayı özür diledi
Denizli'de yer altından gelen sesler mahalleliyi uykusuz bıraktı
Cuma öncesi döviz alıp kar edenler oldu mu?
Bingöl ballarını tattınız mı?
Çin'in firma Tesla'ya rakip olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımını kutladı
25 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
Kar nedeniyle kapanan Konya-Antalya kara yolu ulaşıma açıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
buzdolabındaki saklama kapları 1
baldırı çıplak 2
asfalya 1
9 metre elektrik direği 2
şayia 1
beyzi 1
Marriage d'amour 2
kerrat 2
özel kalem müdürü 4
sorguç 1
SON İLANLAR
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Körpaş Temizlik Geçici 3 İşçi Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 11 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 3 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Elazığ Karakoçan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam