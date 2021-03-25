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İşte ekonominin yol haritası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki hafta önce açıkladığı Ekonomi Reformları için bakanlıkların ve kurumların yol haritası belli oldu. Atılacak 144 adımdan 118'i bu yıl sonuna kadar tamamlanacak. 17'si için 2022 yılı hedeflenirken, 5'i için ise süreklilik sağlanacak. 4'ü ise şimdiden tamamlanarak uygulamaya konuldu. Reformların hayata geçirilmesi için kanun, idari karar ve cumhurbaşkanlığı kararı olmak üzere üç düzenleme şekli öngörülüyor.
 25 Mart 2021 06:40
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İşte ekonominin yol haritası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki hafta önce İstanbul'da açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'ine ilişkin takvim duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan takvime göre, 144 adımından oluşan Reform Paketi'nin iki yıl içerisinde tamamlanarak yürürlüğe konulması hedefleniyor. Erdoğan'ın üç ayda bir takip toplantısıyla izlemeye alacaklarını duyurduğu takvimin açıklanmasıyla geri sayım başladı. Açıklanan takvime göre tüm eylemlerin Mart 2023'e kadar gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

ÜÇ AYRI DÜZENLEME

Ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütmeye yönelik Ekonomi Reformları Eylem Planı takvimi, ilgili Bakanlıklar ve kurumlar için hem önemli bir yol haritası hem de hedefler manzumesi niteliğinde. 38 sayfadan oluşan Ekonomi Reformları Eylem Planı'nda, her bir adım için sorumlu kurum ve kuruluş belirlendi. Atılacak adımlara yönelik ilgili kurum isimlerinin de yer aldığı takvimdeki adımların hayata geçirilmesi için kanun, idari karar ve cumhurbaşkanlığı kararı olmak üzere üç değişik düzenleme şekli öngörülüyor.

144 ADIMIN 118'İ BU YIL ATILACAK

Eylem planı Kamu Maliyesi, Fiyat İstikrarı, Finansal Sektör, Cari Açık, İstihdam, Kurumsal Yönetişim, Yatırımların Teşvik Edilmesi, İç Ticaretin Kolaylaştırılması, Rekabet, Piyasa Gözetimi ve Denetimi olmak üzere 10 başlıkta ana eylemlerden oluştu.


Yeni Şafak'ın takvim listesinden yaptığı derlemeye göre; 144 adımdan oluşan reformların 118'i bu yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesi hedefleniyor. 17'si için 2022'de tamamlama hedefi konulan reformların 5'i için sürekli hedef belirlendi. 4'ü ise şimdiden tamamlanarak uygulamaya konuldu. Ekonomi Reform Paketi'ndeki tüm eylemler 2023 yılının mart ayı sonuna kadar tamamlanacak.

DÖNER SERMAYE TASFİYESİ BU YIL TAMAM

Döner sermaye ve özel hesap uygulamalarına disiplin getirecek düzenlemeler bu yıl sonuna kadar tamamlanacak. Döner sermayeler 2022 yılı bütçesinden başlamak üzere aşamalı olarak merkezi yönetim bütçesine dahil edilecek. Özel hesap uygulamaları, hizmetin niteliği gereği acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırılacak, ilgili kanuna uygun olmayanların 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere tasfiyesi gerçekleştirilecek. Ülkede 46 özel hesap ve 2 bin 300 döner sermaye işletmesi var. Bu döner sermayelerin bütçesi de 100 milyar lirayı aşıyor.

İHALE SERTİFİKASYON SİSTEMİ BU YIL GELİYOR

Kamu ihalelerine katılacak firmalara yönelik sertifikasyon sistemi de bu yıl tamamlanacak ve yeni uygulama gelecek yıl hayata geçirilecek. Ekonomi Reformları Paketi kapsamında kurulması öngörülen sistemle, firmaların liyakat ve yetkinliklerini belirleyen kriterler belirlenecek. Böylece kamu ihaleleri, gelecek yılın ikinci yarısından itibaren sertifikasyon sistemine kayıtlı firmalar arasında tam rekabet şartları içinde şeffaf bir şekilde yapılması sağlanacak.

YERELİN BORCUNA 9 AYDA NEŞTER

Yerel yönetimlerin borç stokunun artmasını önleyecek ve borç sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenleme de bu yıl hayata geçirilecek. Mali disiplini güçlendirilecek bu adım için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı birlikte çalışacak.

SOSYAL YARDIMLARDA MÜKERRER OLMAYACAK

Sosyal yardımların etkin bir biçimde dağıtılması için, belediyelerce verilenler de dahil olmak üzere sosyal yardım verilerinin tamamı Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'ne entegre edilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sorumlu kuruluş olduğu bu alanda İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyeler birlikte çalışılarak 30 Haziran 2022'ye kadar kanunu düzenleme yapılacak.

KAMU TASARRUFLARI İÇİN HIZLI TEDBİR

Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına katı sınırlamalar getirecek düzenleme için önümüzdeki üç ayda idari karar çıkarılacak. 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapılacak düzenlemeyi Hazine ve Maliye Bakanlığı gerçekleştirecek.

VERGİ MÜJDESİ DÜZENLEMESİ BU YIL

850 bin esnafı ilgilendiren vergi muafiyeti düzenlemesi bu yıl tamamlanacak. Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri 31 Aralık 2021 tarihe kadar kaldırılacak. Kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından tahsil edilmesini sağlayacak kanuni düzenleme ve bu konuda alınacak idari kararlar ise 2022'nin sonuna kadar yapılacak.

FİYAT İSTİKRARI KOMİTESİ ÜÇ AYDA HAZIR

Fiyat istikrarının sağlanması amacıyla enflasyon dinamiğini takip etmek, dezenflasyon süreci önünde risk oluşturan şokları değerlendirmek, gerekli önlemleri belirlemek ve yönetmek için Fiyat İstikrarı Komitesi'nin oluşturulması için üç aylık süre verildi. 30 Haziran 2021 tarihine kadar atılacak bu adım için Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenleme yapacak.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE BES HAZİRAN'DA

18 yaşından küçüklerin bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak. Bu amaçla Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili kanuni düzenlemeyi 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapacak.

İbrahim Acar

Yeni Şafak
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