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Bekçiler geldi, yankesicilik olayları yarı yarıya azaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında atılan yenilikçi adımlar ve güvenlik stratejileri sonuç verdi. Son yıllarda gerek huzur uygulamalarıyla gerekse alınan güvenlik tedbirleriyle malvarlığına karşı işlenen bütün suçlar ciddi oranda azaldı
 25 Mart 2021 07:11
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Bekçiler geldi, yankesicilik olayları yarı yarıya azaldı

Özellikle 2018'de bekçi alımlarının hız kazanması, sükünetin sağlanmasında önemli bir etken oldu. Kolluk kuvvetlerince suçun önlenmesi, suç işleyen kişilerin yakalanması, suçlarda caydırıcılığın artırılması ve kamu vicdanının rahatlatılması amacıyla bir dizi tedbir hayata geçirildi. Bu kapsamda, asayiş politikalarının uygulanması, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, sokakta polisin, Jandarma'nın görünürlüğünün artırılması sağlandı. 81 ilde okul çevrelerinde, günübirlik evlerde ve parklarda gerçekleştirilen kontroller sayesinde aranan şahıslar yakalandı. Ayrıca, ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan güven-huzur uygulamaları sayesinde işlenen suçların yarısı aydınlatıldı. Denetimlerle hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, yağma, kapkaç gibi mal varlığına karşı yoğun şekilde işlenen asayiş suçlarında büyük azalmalar sağlandı. Yankesicilik suç oranı bir yılda neredeyse yarı yarıya düştü.

EVİMİZDE RAHATIZ

2018'de 48.232 oto hırsızlığı yaşanırken bu oran geçen yıl %40,8 azalarak 28.551 oldu. Kapkaç olayları %25, iş yeri veya kurumdan hırsızlık %19,7 düştü. Günlük evden hırsızlık olayları ise Türkiye genelinde yüzde 21,7 oranında azaldı. Bu oran Ankara'da son iki senede 11'den 3'e, İstanbul'da 55'ten 36'ya, İzmir'de de 9'dan 6'ya geriledi.

Neşra Durmaz

Türkiye
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