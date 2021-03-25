5 TL'yi beğenmeyen gaspçıya müebbet

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre: İstanbul Beyoğlu Galata Köprüsü'nün altından gece 03.00 sıralarında geçeen Hüseyin Sezer'den tehditle para isteyen ve Sezer'in verdiği 5 lirayı beğenmeyince kafasına kalasla vurarak öldüren Doğan Uslu'nun yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Doğan Uslu, müştekiler Barış Kaya, Firdevs Sezer ile taraf avukatları katıldı. Sanık Doğan Uslu son sözünde, "Ben işi olan çalışan bir insanım. Herhangi bir kimseden şimdiye kadar para istemedim. Herhangi bir kişiye şu ana kadar saldırmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Doğan Uslu hakkında Sezer'i "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan da 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Hüseyin Sezer, 4 Ekim 2020'de gece evine dönerken Galata Köprüsü'nde önünü kesip para isteyen ve verdiği 5 TL'yi beğenmeyen Doğan Uslu tarafından kalasla başına vurularak öldürülmüştü.