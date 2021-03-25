Dünyada ikiz doğum sayısında patlama
|25 Mart 2021 07:50
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Türkiye'de rakamlar farklı değil, 2019 yılında doğan 1 milyon 183 bin doğumdan, 35 bini çoğul doğum. Bu da her 30 doğumdan birinin ikiz doğum olduğunu gösteriyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, bu artışın nedeninin kısırlık nedeni ile yapılan tedaviler olduğunu belirtiyor.
Buyru, "Yumurtalıkları uyarıcı ilaç kullanılması, yardımcı üreme teknikleri dediğimiz aşılama, tüp bebek gibi uygulamalar çoğul gebelik oranlarında artışa neden oluyor. İkiden fazla embriyo transferi belirli kurallarla denetim altına alınmış durumda. Nedir bu kurallar, sadece 35 yaşın üzerinde ve daha önce iki kez başarısız tüp bebek tedavisi geçirmiş olanlara iki embriyo transferi yani birden fazla embriyo transferine izin veriliyor. İki embriyo transferi yaptığınızda çoğul gebelik riski artmış oluyor. Risk diyorum çünkü çoğul gebelik aslında risk, çok istediğimiz ettiğimiz bir durum değil" dedi.
Prof. Dr. Faruk Buyru, çoğul gebelikte pek çok risk olduğunun altını çiziyor: "İkiz gebelik olduğunda erken dönem gebelik kayıpları, düşük riski daha fazla oluyor. Gebelik devam ettiği takdirde de bebeklerle ilgili sorunlar olabiliyor. Örneğin bebekler arasında kan alışverişi olması, birinin büyümesi, diğerinin küçük kalması gibi problemlerle karşılaşabiliyoruz. Aslında en önemlisi de çoğul gebelik eşittir erken doğum riski ve bebeklerde gelişme geriliği."
Prof. Dr. Buyru, erken doğumun yeni doğan ölümlerinin en önemli nedeni ve dünyada önlenemeyen ciddi bir durum olduğunu kaydediyor.
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