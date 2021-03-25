'İrticai faaliyet' yerine terör geldi
|25 Mart 2021 07:52
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Bunların yerine, "Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliği" ile "Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği" yürürlüğe konuldu. Buna göre okullara giriş şartlarını düzenleyen maddelerde önemli değişikliğe gidildi.
Önceki yönetmelikte giriş koşulları arasında sayılan, "Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin, tutum ve davranışları ile yasadışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması" şartı yeni yönetmelikte yer almadı.
Bunun yerine önceki yönetmelikte de bulunmayan, "Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak" hükmü giriş koşullarına eklendi.
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