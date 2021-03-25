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Kendisini takip eden sapığı böyle görüntüledi

Bursa'da staj yaptığı iş yerine gitmek üzere evden çıkan G.Ş. (18), kendisini takip eden tacizciyi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Genç kızın, görüntüleri yayınlamasının ardından sosyal medyada olaya tepki geldi. Polis tacizcinin yakalanması için çalışma başlattı
 25 Mart 2021 08:01
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Olay, dün sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Türkmeneli Caddesinde meydana geldi. G.Ş., staj yaptığı iş yerine gitmek için evden çıkarak, yürümeye başladı. Genç kız bir süre sonra takip edildiğini fark edince cep telefonunun kamerasını açtı. Bir gün önce yine takip edildiğini fark ettiği için endişelenen G.Ş., kimliği belirsiz kişinin park halindeki araçların arkasına gittiğini gördü. Bu sırada cep telefonu kamerasıyla kayda giren G.Ş., uzaktan yaklaştığı tacizciyi, pantolonu ve iç çamaşırını indirmiş halde mastürbasyon yaparken yakaladı. Bu durum karşısında şok olan G.Ş., bağırmaya başladı. Genç kızın yardım çağrılarını duyan tacizci ise koşarak uzaklaştı.

BİNLERCE KİŞİ TARAFINDAN PAYLAŞILDI

Gözde Ş., cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Binlerce tepki gösterilen görüntülerle ilgili yaşadığı olay anını anlatan G.Ş., "Bu sabah staja giderken biri arkasına dönerek, beni takip eder gibiydi. Sonrasında iki arabanın arasına girdi ve benim geçmemi bekledi. Bunu anladım çünkü dün de aynı saatte oradan geçerken pantolonunu açmaya çalıştı ve bugün de aynı hareketi yapacağını anlayıp video çektim" notuyla paylaştı.

Görüntü binlerce kişi tarafından paylaşılıp, yaklaşık 350 bin kişi tarafından da izlendi. Polis, tepki toplayan görüntüdeki tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı.
DHA
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