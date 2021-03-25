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Son ahırlar da yıkıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Heybeliada ve Burgazada'da kalan son at ahırlarını da Orman Genel Müdürlüğü'nden gelen tebligat doğrultusunda yıktı. Yıkım adalıların tepkisine neden oldu. İBB yıkılan yerlere atlı zabıta için modern ahırlar inşa edeceklerini açıkladı.
 25 Mart 2021 08:10
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Son ahırlar da yıkıldı

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre: Orman Genel Müdürlüğü, İBB'nin kullanımına verilen Heybeliada ve Burgazada'daki arazide plansız tesislerin kaldırılması için 25 Ocak'ta yazı gönderdi.

'ADALAR VE ATLAR İÇİN ADİL DEĞİL'

İBB de ahırların kaldırılması için ahır sahiplerine tebligat yaptı. Ahırlar kaldırılmayınca İBB ekipleri dün Heybeliada ve Burgazada'daki ahırları yıktı. Adalar sakinlerinin kurduğu 'Adaların Atları Platformu' sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, "Burgazada'da atların evlerinin yıkılması adil değil, atlar ve Adalar için doğru bir politika değil. İBB'nin ahır alanlarına ve atlara sahip çıkmasını, hafriyatı kaldırarak bölgede sağlıklı ahırlar yapmasını istiyoruz" dedi.

MODERN AHIRLAR YAPILACAK

İBB Başkan Danışmanı Tonguç Çoban yıkıma ilişkin Hürriyet'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Orman Genel Müdürlüğü'nün yıkım yapılmazsa tahsis edilen alanın iptal edileceği yönünde uyarısı oldu. Yıkım, bütün kamu birimlerinin katılımıyla yapıldı. Bütün izinler alındıktan sonra, Haybeliada ve Burgazada'da atlı zabıta için kullanılabilecek nitelikte ahır inşa etmeyi düşünüyoruz."

ŞİMDİ LOCADALAR

Bir zamanlar çektikleri çile, gördükleri eziyetle gündeme gelen Adalar'ın fayton atları, kötü günleri geride bıraktı. Atlar şimdi İBB'ye bağlı 14 metrekarelik localarda kalıyor, günün çoğunu serbest bir şekilde koşarak geçiriyor.

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