Boğaziçi'nde ikinci dava
|25 Mart 2021 08:13
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Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Kadıköy'deki eylemlerin "İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri" isimli oluşumun organizesiyle izinsiz olarak yapıldığı anlatıldı.
Eylem sırasında şüpheliler Ezgi E., Mehmet Ş. ve Şilan D.'nin, kolluk görevlilerine taş ve diğer cisimler atarak direndiği belirtilen iddianamede, diğer şüphelilerin de görevlilerin 'dağılın' ikazlarına rağmen dağılmayarak fiziki olarak direndiği ve görevlilerin görevlerini yerine getirmesini engelleyecek şekilde hareket etmek suretiyle mukavemette bulundukları öne sürüldü. Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek davayı açtı. Aynı gün eylem yapan ve polis araçlarına zarar verdikleri iddia edilen 4'ü tutuklu 7 kişi hakkında 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle ayrı bir dava da açılmıştı.
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