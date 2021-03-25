Emekli Danıştay Hakimi'ne, 'peygaber torunuyum' diyerek tehdit ve taciz
|25 Mart 2021 08:22
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Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre: Kendisini peygamber torunu olarak tanıtan Uğur A., sözde atalarından öğrendiği bir macunla kadınlardaki kist ve doğum problemlerini çözdüğünü iddia ediyordu. Emekli Danıştay hakimi S.Y. ve avukat kızları da Uğur A.'ya gitti. S.Y. bundan sonra yaşananları şöyle anlattı: "Uğur A. bize Hz. Ali tarafından görevlendirildiğini söyledi. Yaklaşık 550 bin liramı ona kaptırdım. Eşim keramet sandığı halüsinasyonlar gördü ve intihara kalkıştı. Beni cinlerle korkutmaya devam etti. Şüpheli başından beri beni ve ailemi dolandırdı."
S.Y.'nin avukat olan kızları D.Y ve S.Y. de Uğur A.'nın kendilerini dolandırdığını ve taciz ettiklerini iddia ederek şikayetçi oldu. Uğur A. ise "Büyükannemden bir macun formülü öğrenmiştim. Bunun satışını yapıyordum. S.Y. işimi büyütmem için bana 150 bin TL verdi" diyerek kendisini savundu.
Cinli dolandırıcıya 66 yıl istendi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, Uğur A.'nın S.Y.'yi dini ve inanca dair duygularını sömürerek dolandırdığı anlatıldı. Başsavcılık, Uğur A. hakkında S.Y.'ye karşı sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı suçundan 5 yıla kadar, D.Y.'ye karşı zincirleme olarak sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı suçundan 8 yıl 9 aya kadar, tüm müştekilere karşı dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık suçundan 52 yıl 6 aya kadar hapsini istedi. Uğur A. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
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