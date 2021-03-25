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Selvi: Kabine değişikliği bugün açıklanacak

Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine değişikliğini bugün açıklayacağını söyledi.
 25 Mart 2021 08:43
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Selvi: Kabine değişikliği bugün açıklanacak

Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde Bakanlardaki değişimin bugün yapılacağını açıkladı.

Selvi'nin köşe yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

MİLLETVEKİLİ VE BAKAN

Önceki MKYK listelerinde belli sayıda bakan ve belirli ağırlıkta milletvekili yer alırdı. Erdoğan, bunun işaretini daha önce verip "MKYK olunca Meclis boşalıyor" demişti. Bu kez bakan almadı, milletvekili sayısını sınırlı tuttu.

KABİNE NE ZAMAN?

Erdoğan dün kongreyi yapıp, partiyi belirledi. Bugün ise kabineyi açıklaması bekleniyor. Bakanlarda değişim var mı? Elbette var. Hatta kongreden sonra bazı bakan isimleri konuşulmaya başlandı.
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