Ameliyat skandalı! İçinde unuttular, 6 yıl öyle yaşadı
|25 Mart 2021 09:03
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İstanbul'da, 2011'de genital bölgesindeki kanama nedeniyle ameliyat edilen Mesude K.'nin (40) karnında gazlı bez unutuldu. Talihsiz kadın, 6 yıl gazlı bezle yaşadı. İşte genç kadının yıllarca yaşadığı şikayetler ve başına gelenleri öğrendiği ana dair çarpıcı ayrıntılar
BUNALIM SONRASI İZOLE EDİLDİ, AĞRILARI DAYANILMAZ HALE GELDİ
Ameliyat sonrası yerleştiği İzmir'de yıllarca karnında ağrı ve şişlikle yaşayan, psikolojik bunalım nedeniyle kendini izole eden Mesude K. ağrıları dayanılmaz hal alınca özel bir hastaneye başvurdu.
KARNINDAN GAZLI BEZ ÇIKTI!
Mesude K.'nin karnından yıllar önceki ameliyattan kalan gazlı bez çıktı.
SON DAKİKA SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİ
Ameliyatın ardından doğurganlığını kaybeden, son ameliyatta ise ince bağırsağının bir kısmı alınmak zorunda kalan kadın, ilk operasyonu gerçekleştiren doktorlar hakkında savcılığa şikayette bulundu. Eşine karşı aile olma gerekliliğini yerine getiremediğini, her seferinde duyduğu ağrı sebebiyle aile hayatının zarar gördüğünü anlatan Mesude K. "Ölümle burun buruna geldim, yıllar önce yapılan bir hatanın acısını gençlik döneminde çekerek hayatım karardı.
İnce bağırsağımın belirli bir kısmının alınması nedeniyle vücudumda geri dönülmez mağduriyete sebep oldu. 2011'de beni ameliyat eden doktorlardan şikayetçiyim" dedi.
'KABUL EDİLEMEZ'
SABAH'a konuşan Mesude K., "Benim başıma gelen kimsenin başına gelmesin. Beni yıllarca mağdur eden, ihmalkar davranış gösteren herkesten şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.
Mesude K.'nin avukatı Gökçe Baybora Aslan ise "Başlatmış olduğumuz hukuk mücadelesini sürdürüyoruz. Doktorların bu ihmalkarlığı asla kabul edilemez. Manevi tazminat davası da açtık" diye konuştu.
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