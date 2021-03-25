1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bankacılıkta yeni dönem! Dijital lisans geliyor

Türkiye, dijital bankacılık lisansı için start verdi. BDDK yılsonuna kadar düzenlemeleri hayata geçirecek. Lisanslama kriterleri Basel prensipleri dikkate alınarak belirlenecek. Tasarruf sahiplerinin korunması temel önceliklerden olacak
 25 Mart 2021 09:09
+Aa- Yazdır
Bankacılıkta yeni dönem! Dijital lisans geliyor

Türk bankacılık sektöründe devrim yaratacak dijital bankacılık lisansıyla ilgili detaylara SABAH ulaştı. Ekonomi Reform Paketi'ndeki eylem planı takvimine göre, bu yılın aralık ayına kadar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) dijital (şubesiz) bankacılık lisanslamalarına imkan sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirecek.

BASEL ESAS ALINACAK

Edinilen bilgilere göre, BDDK dijital bankaların lisanslanması ve faaliyetleri kapsamında yapılacak değerlendirmelerde Basel prensipleri başta olmak üzere uluslararası düzenlemelere uyumu esas alacak. Geleneksel bankaların lisanslamalarında olduğu gibi, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması temel öncelikler olacak.

Henüz lisans için bir başvuru yapılmış değil.

Ancak yapılacak lisans başvurularının değerlendirilmesi aşamasında dijital bankalar diğerlerinden çok farklı lisanslama kurallarına tabi olmayacak. Bankacılık mevzuatında yer alan kuralların temel olarak geleneksel ve dijital bankalar için de geçerli olması bekleniyor. Ancak dijital bankaların sisteme girişlerini kolaylaştırmak adına bazı farklılıkların da olacağı belirtiliyor.

Sektör kaynaklarına göre, dijital bankalar tarafından yapılması öngörülen faaliyetler ve iş modelleri, Türkiye gereksinimleri ile ulusal ve uluslararası rekabet koşulları dikkate alınarak belirlenecek. Bu kapsamda atılacak adımların, Türkiye'yi bölgesel bir finans merkezi olma yolundaki hedeflerine yaklaştırması bekleniyor.

BANKALAR HAZIRLIK YAPTI

Bankacılık sektörü yetkilileri de dijital bankacılık konusunda bir beklentinin olduğu görüşünde. Sektörün teknolojik anlamdaki gelişimine dikkat çeken yetkililer, bu tür bir rekabete hazır olduklarını belirterek, "Avrupa'da bankacılık sektörü bazı alanları boş bıraktı. Bu alanlarda çeşitli girişimler dijital bankacılık sektörüne giriş yaparak o alanı doldurdu.

Ancak bizde durum pek böyle değil. Türk bankacılık sektörü teknolojik açıdan gelişmiş bir yapıya sahip. Ayrıca biz çeşitli uygulamalarla banka dışında girişimleri kurduk" değerlendirmesinde bulunuyor. Türk bankacılık sektörünün büyük çoğunluğu ya kendi ödeme ve elektronik para şirketlerini kurdu ya da bu alanda bir şirketi satın aldı.

FINTECH'LERİN YOLU AÇILDI

Yeni düzenleme, bankacılıktaki diğer işlemleri yapmak isteyen elektronik para ve ödeme hizmetleri şirketlerini de heyecanlandırıyor. Sayıları 35'i bulan ödeme hizmeti şirketleri şu ana kadar kartlı ödemeler dışında diğer bankacılık hizmetlerini gerçekleştiremiyordu.

Türkiye'de dijital bankacılık alanındaki teknolojik gelişimin dünyadan daha iyi durumda olduğu için fintechler ile bankalar arasında birbirini tamamlayan bir yapının olduğunu belirten Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Başkanı Burhan Eliaçık, "Belirli bir büyüklüğe ulaşan bazı fintechler gerekli sermaye ve altyapıyı sağlayıp bu alana girebilir. Bazı bankalar kendi girişimlerini kurabilir" dedi.

DİJİTAL PARA SEKTÖRÜ BÜYÜTÜR

Önceki gün açıklanan Ekonomik Reform Paketi eylem planı takvimine göre, Merkez Bankası da dijital para düzenlemesini yıl sonuna kadar tamamlayacak. Merkez'in çıkaracağı dijital paranın sektörü büyütmesi bekleniyor.

İlk olarak Çin'in uygulamaya geçirdiği dijital paralar üç yıl içinde dünyanın beşte biri tarafından kullanılacak. Dünya merkez bankalarının yüzde 86'sı şu anda bu konu üzerinde çalışıyor. Merkez bankalarının hızlı bir şekilde dijital para birimlerini çıkarmaya başladığını belirten BtcTurk CEO'su Özgür Güneri, "Türkiye'de ve dünyada çıkarılan dijital paraların sektöre iyi bir yansıması olacağını düşünüyorum.

Bu alanda atılan her adım sektörü büyüteceği ve işlem hacmini yükselteceği için olumlu bir gelişme olur" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
D-8 Genel Sekreteri: İstanbul Finans Merkezi ile Türkiye'ye yatırımlar artacak
25 Mart 2021 11:04		 'Piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor'
25 Mart 2021 09:47
İşte ekonominin yol haritası
25 Mart 2021 06:40		 Cuma öncesi döviz alıp kar edenler oldu mu?
25 Mart 2021 00:44
Kamu ihalelerine katılacak firmalara sertifikasyon getirilecek
24 Mart 2021 23:34		 Erken rezervasyonda en fazla indirim iç pazara
24 Mart 2021 22:55
TOKİ yatırımlarıyla 'geleceğin Kocaelisi'ni' inşa ediyor
24 Mart 2021 22:52		 Varlık Fonu'na 1,25 milyar avroluk sendikasyon kredisi
24 Mart 2021 22:35
Erdoğan'ın kullandığı 'lebaleb' kelimesi marka oldu
24 Mart 2021 22:31		 Döner sermayeye disiplin getirecek düzenlemeler yıl sonuna kadar tamamlanacak
24 Mart 2021 11:07
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:10 - Marmara'daki 'deniz salyası' tezgahlardaki balık fiyatlarını yükseltiyor11:04 - Tez aşamasında dönen araştırma görevlisinin mecburi hizmeti ne zaman başlar?11:04 - D-8 Genel Sekreteri: İstanbul Finans Merkezi ile Türkiye'ye yatırımlar artacak11:03 - Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor11:02 - Yeni iPhone 13 için önemli iddia: Apple köklü değişikliğe gidecek10:54 - Altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
10:51 - Cumhuriyet Savcısı, doğum gününde başından vuruldu10:46 - Vali'den vaka artışı uyarısı: Kırmızı bölgeden öğretmenler geldi!10:38 - Bolu'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak getirildi10:28 - Sosyal yardım desteğinin mart ayı ödemeleri başladı10:27 - 'İhtiyaç halinde hibrit modelin yüz yüze eğitimi desteklenecek'10:20 - Tansu Çiller kabineye mi giriyor?
10:14 - Pençe Kaplan bölgesinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi10:12 - Borsa güne yükselişle başladı10:12 - Ünlü yatırımcı Mobius: Türk Lirası'ndaki tepki mantıklı değil10:11 - Türkiye Irak'ın Musul, Kerkük ve Diyala kentlerine belediye araçları hibe edecek10:10 - Bolu Dağı'nda kar kalınlığı yer yer 55 santimetreye ulaştı
10:03 - OHAL Kararnameleri kıyas yoluyla uygulanıp öğrencilikten atılabilir mi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomi Reformu'nda Kamu görevlilerine katı sınırlama gelecek
Selvi: Kabine değişikliği bugün açıklanacak
4/B personelin sözleşme yenilenmemesi durumu hakkında Danıştay kararı!
Erdoğan'dan Burak Yılmaz'a... O ne frikikti maşallah
Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım. Kendim minibüsle gelip gidiyorum
Üç başkan gitti onlar yerinde kaldı
Belediye Başkanı, kardeşini belediyenin avukatı yaptı
Mehmet Ali Erbil sosyal medyada linç yedi
Merkel, 5 günlük kapanma kararından dolayı özür diledi
Şişli'de otel odasında 2 kişi ölü bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aynı hastalık için birden fazla doktora gidilmesi 3
kepez 2
limon tuzu 1
kendini fenerbahçe gibi hissetmek 2
hotoz 1
şayia 1
ser kelimesi 1
klavye değiştirince yazamayan kişi 4
huzurun sağlanması kanunu 4
sathi 1
SON İLANLAR
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Körpaş Temizlik Geçici 3 İşçi Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 11 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 3 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Elazığ Karakoçan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam