Mehmet Ali Erbil sosyal medyada linç yedi
|25 Mart 2021 09:11
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Mehmet Ali Erbil, kontrol amaçlı yatış yaptığı hastaneden paylaştığı video ile yine gündem oldu. Uzun yıllardır 'kaçış sendromu' ile mücadele eden Erbil, 'Siz hiç ABD'de acilde beklediniz mi?' başlığıyla sosyal medyaya düşen videosunda ABD'de başından geçen bir olayı şöyle anlattı:
"Bakın dünyanın birçok yerine gittim ben. Amerika dahil, bizdeki sağlık hizmeti hiçbir yerde yok. Benim bu hastalığım var ya, klasik hastalığım, Amerika'da atak geldi. Atak geldiği zaman tansiyon düşüyor, kan değerleri böyle pıhtı gibi oluyor. Ondan sonra hemen acile gittik. Aa bekletiyorlar bizi acilde. Bir saat geçti, iki saat geçti. Onlar beni içeri alana kadar benim atak geçti."
Böylece acilde saatlerce sıra beklerken iyileşen Erbil'den de ABD hastanelerindeki acil servisin Türkiye'den iyi olmadığını öğrenmiş olduk. ABD ve Avrupa başta salgınla baş edemeyince yabancı ülkelerden Türkiye'ye dönen çok vatandaşımız oldu. Çünkü ülkemizde muhalefetin "Ne gerek vardı?" diye eleştirdiği Şehir Hastaneleri başta olmak üzere sağlık sistemi eksiksiz, full hizmet sunuyor.
Salgının yükselişe geçtiği dönemde Avrupa ve ABD'de yaşanan insanlık dramlarını gördük, okuduk. Erbil acil serviste beklerken iyileşmesine şükretmeli. Daha önce ünlü haberci Cüneyt Özdemir, ABD'de hastanede dört ay sonrasına randevu verdiklerini, Amerikalıların bir dolgu için bile 12 bin dolar ödediğini ve pek çok insanın tedavi için Türkiye'ye gittiğini söyleyince sosyal medyada linç yemişti! Çünkü muhalifler ülkedeki sağlık sisteminin övülmesine de karşı!
TEK KRİTER DOLAR MI?
Bunları yazmaktan bıktık ama Erbil, Özdemir gibi yabancı ülkelerde sağlık sorunları yaşayanlar, Türkiye'deki sağlık sisteminin değerini biliyor işte. Çifte vatandaş birçok gurbetçimiz de hem ücretsiz, hem de kaliteli hizmet sunulduğu için Türkiye'de tedavi oluyor. Uzmanlar, Türkiye'nin ekonomik durumunu değerlendirirken devletin sunduğu büyük sosyal hizmetlerden hiç bahsetmiyorlar! Bir ülkenin durumu sadece dolardaki artış üzerinden mi değerlendirilir? Ücretsiz sağlık, eğitim, yaşlılara bakım hizmetleri, sosyal yardımlar vs. bunlar neden değerlendirme dışı tutuluyor? Ekonomisi güçlü Avrupa ülkelerinde gıda yardımı için uzun kuyruklar oluştu. ABD'de bile tüp kuyruğuna girdi insanlar! Ekonomik sorunlar olsa da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını tedavisiz bırakmıyor, ücretsiz tedavi sunuyor, dağ başında bir köyde olsa da kar makineleriyle yolu açıp yaşlı insanların Covid-19 aşısını yapıyor. Bu hizmetler de önemli değil mi? Sadece dolar kuru mu önemli? Ülken seni acilde bekletip, tedavi etmiyorsa, dolar kurunun düşük olması neye yarar? Not: Bizi hep güldüren, hayatımıza mutluluk katan Mehmet Ali Erbil'e acil şifalar diliyorum. Dualarımız seninle.
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