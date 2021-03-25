Yaşadığını ispatlamaya ömrü yetmedi
|25 Mart 2021 09:13
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İzmir'de yaşayan İbrahim Dikici (87) yaşadığını kanıtlamak için açtığı davanın ilk duruşmasını göremeden 18 Mart'ta vefat etti.
Kayıtlarda ölü olarak göründüğü için isimsiz olarak defnedilebildi. Kayseri'de yaşayan Mustafa Bağ 2018'de nüfus müdürlüğüne giderek TC kimlik numarasını söyleyip, "İbrahim Dikici 1950'de vefat etti. Kayıtlarda yaşıyor olarak görünüyor. Bunun düzeltilmesini istiyorum" diye beyanda bulundu.
Kayseri'deki nüfus müdürlüğü de ölüm belgesi olmadan, akrabalarına sormadan Dikici'yi kayıtlardan düştü ve ölü olarak işaretledi. Son 3 yıldır kayıtlarda ölü olarak görünen Dikici, yaşadığını kanıtlamak için avukatı Esra Erdoğan aracılığıyla dava açtı ancak ilk duruşmayı göremeden 18 Mart'ta İzmir'de vefat etti. Kayıtlarda ölü olarak göründüğü için 5 gün hastane morgunda bekletildi. 23 Mart'ta Kaynaklar'da mezarlığa isimsiz olarak defnedildi. Dikici'nin avukatı Esra Erdoğan, "Vefat etmeden önce kanını aldırmıştık. Dava aşamasında mezar açılarak anne ve babasından DNA örneği alınacak" dedi.
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