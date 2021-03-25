119 yaşındaki Şeker Nine doktorları bile şaşırttı
|25 Mart 2021 09:20
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Hastanede yapılan testi negatif çıkmasıyla da herkesi şaşırttı. Karşılaştıkları hiçbir sorunu kafalarını takmamalarını tavsiye eden 119 yaşındaki annesinin yıllardır doğal gıdalarla beslenmeye özen gösterdiğini belirten kızı Serap Yüksel, "Tereyağı, bal, peynir sofrasından eksik olmazdı. Yoğurdunu kendisi mayalardı. Halen sabah kahvaltısında haşlanmış yumurtası eksik olmaz" dedi.
TESTİ NEGATİF ÇIKTI
Eşi, kızı ve oğlunun 3 ay önce corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını anlatan Yüksel, "Biz ailecek corona virüse yakalandık. Ama Alzheimer ve tansiyon hastası annemin testi negatif çıktı. Ona ayrı bir odada baktım. Ayrıca sağlık ekipleri eve gelip iki defa aşısını da yaptılar. Çok şükür hastalığa da yakalanmadı. Gördüğünüz gibi annem turp gibi" diye konuştu.
YENİ KİMLİK KARTINI VALİ TESLİM ETTİ
Kocası yıllar önce vefat eden 27 Haziran 1902 doğumlu Arslan'a nüfus müdürlüğüne gidemediği için yeni kimlik kartını evinde teslim eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kendilerini dualarla karşılayan Arslan'a sağlık diledi
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