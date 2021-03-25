Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı bugün saat 16.00'da yapılacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
|25 Mart 2021 09:27
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Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.00'da video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.
Son 24 saatte 29 bin 762 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 762 yeni vaka, 1142 yeni hasta tespit edildi, 146 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 17 bin 761 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.
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