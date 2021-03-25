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Üç başkan gitti onlar yerinde kaldı

PPK'da alınan faiz kararları nedeniyle 3 Merkez Bankası Başkanı'nın görevine son verildi. Ancak kararlarda oy kullanan 6 PPK üyesi hiç değişmedi.
 25 Mart 2021 09:29
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Üç başkan gitti onlar yerinde kaldı

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından alınan faiz kararları yüzünden 20 ay içinde 3 TCMB Başkanı'nın görevine son verildi. Murat Çetinkaya faizi artırdığı, Murat Uysal faizi düşürüp dövizi düşüremediği, en son Naci Ağbal da faizi gereğinden fazla artırdığı gerekçesiyle TCMB Başkanlığı koltuğundan indirildi. Ancak başkanlar gönderilirken "yanlış" olduğu belirtilen faiz kararlarını alan, o kararların altında imzası olan 6 PPK üyesi bugüne kadar hiç değişmedi. Üstelik 6 üye şimdi de yeni TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile PPK'da yeni faiz kararları alıp uygulayacak.

TÜM KARARLARA İMZA

Başkanların kısa süre içerisinde görevden alınmasıyla dikkatlerin çevrildiği PPK, TCMB Başkanı dahil toplam 7 üyeden oluşuyor. PPK kararları başkan dışında 4 başkan yardımcısı, banka meclisi üyeleri arasından seçilen bir üye ve başkanın önerisi üzerine cumhurbaşkanı onayıyla atanan bir üye olmak üzere, diğer 6 üyenin çoğunluk oyuyla alınıyor.

OYLAMALAR GİZLİ

Dolayısıyla başkanlar, kendilerini koltuktan eden faiz kararlarını hiçbir zaman tek başlarına alıp uygulayamıyorlar. En az 5 üyeyle toplanan PPK'da hangi üyenin ne yönde oy kullandığı ise açıklanmıyor. Oylamalar gizli tutulduğu için PPK üyelerinin kaçının giden başkanlara muhalif yönde oy kullandığı, kaçının desteklediği bilinemiyor.

İŞTE O ÜYELER

Abdullah Yavaş: 11 Mart 2008'den bu yana üye. Durmuş Yılmaz, Erdem Başçı, Murat Çetinkaya, Murat Uysal ve Naci Ağbal'la çalıştı. Çetinkaya, Uysal ve Ağbal'ı koltuğundan eden faiz kararlarının alındığı toplantılarda oy kullandı.

Emrah Şener: 2 Eylül 2016'dan bu yana başkan yardımcısı. Murat Çetinkaya'nın faizleri 16 puan artırdığı, Murat Uysal'ın 13.75 puan düşürdüğü ve Naci Ağbal'ın 8.75 puan yükselttiği toplantılarda oy kullandı.

Uğur Namık Küçük: 14 Ağustos 2018'den bu yana başkan yardımcısı. Birlikte oy kullandığı Çetinkaya, Uysal ve Ağbal gönderildi.

Murat Çetinkaya: Eski başkanla aynı adı taşıyan Çetinkaya, 30 Ağustos 2019'da başkan yardımcılığına atandı. Adaşıyla hiç çalışamadı ama Uysal ve Ağbal'ı koltuğundan eden faiz kararlarında oy kullandı.

Oğuzhan Özbaş: 30 Ağustos 2019'dan beri başkan yardımcısı. Uysal ve Ağbal'la birlikte PPK'ya katıldı.

Ömer Duman: 25 Temmuz 2017'den bu yana PPK üyesi. Banka meclisi üyesi sıfatıyla Çetinkaya, Uysal ve Ağbal'ın başkanlık ettiği PPK'larda oy kullandı.

Erdoğan Süzer
Sözcü
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