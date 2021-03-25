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İngiliz 'varyantı' çocukları vurdu

Koronavirüsün sadece erişkinleri değil, çocukları da etkilediğini belirten uzmanlar, özellikle 8-11 yaş dilimindeki çocuklarda koronavirüs vakalarının arttığına dikkat çekiyor
 25 Mart 2021 09:35
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İngiliz 'varyantı' çocukları vurdu

Kovid-19 salgınında vaka sayıları 26 bini geçerken, çocuklardaki vaka sayılarında da ciddi artış yaşandığı uyarısı yapıldı. Özellikle 8-11 yaş dilimindeki çocukların virüsten ciddi anlamda etkilendiği belirtilirken, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin çocuk enfeksiyon servilerinde 3 hafta öncesine kıyasla Kovid-19 tedavisi uygulanan çocuk sayısında ciddi artış yaşandığı öğrenildi.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Tablonun gün geçtikçe kötüye gittiğini belirten İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmunoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Ayper Somer, "Çocuk vakalarda da hastane yatışları başlamış durumda. Kovid-19'a yakalanan çocuk hastalarda ağır zatürre yoksa ilaç kullanmıyoruz. Ancak MIS-C tablosunda ilaçlı tedavi uygulamak durumundayız. Şu an yoğun bakım servisimizde bir böbrek hastası Kovid-19 vakamızı toparlamaya çalışıyoruz. Özellikle Doğu Karadeniz'deki tablo endişe verici.

Ağırlık olarak 8-11 yaş dilimindeki çocukların etkilendiğini görüyoruz. Ebeveynler çocuklarını mümkün olduğunda açık havaya çıkartmalı, AVM ve kapalalanlardan uzak tutmalılar. Çocuklardaki tablonun en büyük nedeni ailelerle gidilen kapalı alanlar, lokantalar. Bu dönem öpücük hastalığı dediğimiz, bademcik ağrısı, döküntü ve yüksek ateşle görülen şikayetlerde de artış söz konusu. 3 yaş altındaki çocuklara akciğerlerinin gelişimi açısından maske önermediğimizi de vurgulamak isterim" dedi.

Ağır zatürre vakaları

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Haluk Çokuğraş da, "Kovid-19 son 15 gündür çocuklarda da yayılıyor. Son 15 günlük periyotta 'çok kötü' diye tanımladığımız, ağır zatürre vakalarını servise yatırmaya başladık. Ayrıca MIS-C tablosunda artış olduğunu gözlemliyoruz. Türkiye salgında üçüncü dalganının etkisi altında. Mutant suş dediğimiz dediğimiz virüs türü şekil değiştirdi ve hızlıca yayılıyor. İngiliz varyantı, çocuk ve gençler arasında ciddi hastalığa neden olmaya başladı.

İsviçre'de 0-9 yaş arası çocuklarda Kovid-19 oranı yüzde 132 artmış durumda. Bizdeki artış bu boyutta olmasa da, böyle devam ederse İsviçre'deki oranı görürüz. Yöresel farklar olabilir ama önce kapatıp yavaş yavaş açılmamamız gerekirdi. Daha geniş ve disiplinli kısıtlamalar getirilmeli. Eğer önümüzdeki 2 haftalık süreçte 9 yaş altındaki grupta virüs yayılımı artarsa 30-45 yaş arası ebeveyn grubu da bundan fazlasıyla etkilenecek" diye konuştu.

'Şimdi tersine döndü'

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl ise çocuklardaki vaka artışında adeta patlama yaşandığı uyarısında bulunarak, şu bilgileri paylaştı: "Çocuklardaki virüs yayılımı okul kaynaklı değil. Yayılım tamamen aile kaynaklı. Pandemini birinci döneminde çocuklardan ebeveynlere bulaş olurken, şimdi tersi yaşanıyor.

Anne, babanın küçük bebeklerine virüs taşıdığını görüyoruz. Çocuklar için üretilecek aşının faz çalışmaları için gün sayıyoruz. Geçtiğimiz gün 24 saatlik zaman diliminde 4 çocuk hastayı servise yatırdık. Normalleşme öncesinde haftada 2 çocuk Kovid-19 şüphesiyle servise gelirken, artık günde 7, 8 başvuru alıyoruz. Çocuk vaka oranında yüzde 100'den fazla artış var. Gidişat iyi değil"
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