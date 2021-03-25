Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 239 köy yolu ulaşıma kapandı
Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 239 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
|25 Mart 2021 09:59
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Kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan, il merkezinde 20, ilçelerden Çayırlı'da 40, İliç'te 25, Kemah'ta 15, Kemaliye'de 15, Otlukbeli'de 9, Refahiye'de 90, Tercan'da 15 ve Üzümlü'de 10 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Karla mücadele çalışmalarını 9 ekip, 12 greyder, 10 kepçe ve 4 bıçaklı kamyon desteğiyle yürütüyor.
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