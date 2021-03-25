Belediye Başkanı, kardeşini belediyenin avukatı yaptı

Ali Sülük, kardeşi ile ilgili sorulan soruya, "Benim kardeşim belediyenin avukatı olamaz mı" diye yanıt verdi.

Ali Sülük hakkında yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddiası ile 5 MHP'li ve 4 AK Parti'li toplam 9 İskilip belediye meclis üyesi tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

Belediyede yapılan iş ve işlemler ile belediyeye bağlı işletmeler olan mezbahane, marangozhane, düğün salonu, tamirhane gibi birimlerde yapılan işlerle ilgili olarak, çok ciddi yolsuzluk ve usulsüzlük mevcut olduğu iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı müfettişleri belediyede inceleme başlattı.

Seyfettin Mete