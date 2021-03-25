Belediye Başkanı, kardeşini belediyenin avukatı yaptı
Çorum'un İskilip ilçesinin MHP'li belediye başkanı Ali Sülük, kardeşi Ekrem Sülük'ü belediyenin avukatlığı görevine getirdi.
|25 Mart 2021 10:03
|+Aa- Yazdır
Ali Sülük, kardeşi ile ilgili sorulan soruya, "Benim kardeşim belediyenin avukatı olamaz mı" diye yanıt verdi.
Ali Sülük hakkında yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddiası ile 5 MHP'li ve 4 AK Parti'li toplam 9 İskilip belediye meclis üyesi tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.
Belediyede yapılan iş ve işlemler ile belediyeye bağlı işletmeler olan mezbahane, marangozhane, düğün salonu, tamirhane gibi birimlerde yapılan işlerle ilgili olarak, çok ciddi yolsuzluk ve usulsüzlük mevcut olduğu iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı müfettişleri belediyede inceleme başlattı.
Seyfettin Mete
11 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|'İhtiyaç halinde hibrit modelin yüz yüze eğitimi desteklenecek'
25 Mart 2021 10:27
|Tansu Çiller kabineye mi giriyor?
25 Mart 2021 10:20
|Türkiye Irak'ın Musul, Kerkük ve Diyala kentlerine belediye araçları hibe edecek
25 Mart 2021 10:11
|Üç başkan gitti onlar yerinde kaldı
25 Mart 2021 09:29
|Selvi: Kabine değişikliği bugün açıklanacak
25 Mart 2021 08:43
|Erdoğan'dan Burak Yılmaz'a... O ne frikikti maşallah
25 Mart 2021 08:42
|'İttifak yaparken denge korunmalı'
25 Mart 2021 07:59
|Ekonomi Reformu'nda Kamu görevlilerine katı sınırlama gelecek
25 Mart 2021 07:22
|Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım. Kendim minibüsle gelip gidiyorum
25 Mart 2021 00:14
|25 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
25 Mart 2021 00:00