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Türkiye Irak'ın Musul, Kerkük ve Diyala kentlerine belediye araçları hibe edecek

Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı:- "Türkiye Cumhuriyeti'nin Musul'daki Başkonsolosluğunu da biz yakın zamanda, önümüzdeki ay içerisinde inşallah Musul'da faaliyete geçireceğiz"
 25 Mart 2021 10:11
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Türkiye Irak'ın Musul, Kerkük ve Diyala kentlerine belediye araçları hibe edecek

Türkiye, Irak'ın Musul, Kerkük ve Diyala kentleri ile Telafer ilçesine 9 belediye hizmeti aracı bağışlayacak.

Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, Musul Valiliği'nde Vali Necim el-Cuburi ile Türkiye'nin Irak'a hibe edeceği araçlara ilişkin protokol imzaladı.

İmza töreni sonrası konuşan Başkonsolos Küçüksakallı, Musul'a her ziyaretinde kenti daha iyi durumda bulduklarını belirterek, Musul'un Irak'ın ikinci büyük şehri olduğunu ve "ayağa kalkmaya çalıştığını" anımsattı.

"Biz tekrar Musul'un en kısa sürede ticarette, ekonomide, sanayide, kültür ve sanatta Irak'ın ikinci büyük şehri olarak yerini almasını istiyoruz ve destekliyoruz." diyen Küçüksakallı, Türkiye ile Musul arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesini desteklediklerini dile getirdi.

Küçüksakallı, bu desteklerin eğitimden sağlığa, belediye hizmetlerinden başka alanlara kadar devam ettiğini vurguladı.

- "Bu ilişkilerin gelişmesinin önünde kimse duramayacak"

Musul Valisi ile Türkiye'nin hibe ettiği araçlara ilişkin bir protokol imzaladıklarını kaydeden Küçüksakallı, şöyle konuştu:

"Türkiye DEAŞ'tan zarar gören bölgelere 9 tane belediye hizmet aracı hibe etmeyi kararlaştırdı. Bu arabalardan 2 tanesi Musul'a (kent merkezine) 1 tanesi de Telafer'e hibe ediliyor. Geri kalanları da Kerkük'e ve Diyala'ya gidecek. Daha önce de ifade ettiğim gibi, bizim Irak ve Musul'la ilişkilerimiz tarihidir. Bu ilişkilerin gelişmesinin önünde kimse duramayacak. Bu ilişkiler günbegün gelişerek devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin Musul'daki Başkonsolosluğunu da biz yakın zamanda, önümüzdeki ay içerisinde inşallah Musul'da faaliyete geçireceğiz."

- "Kardeş Türkiye ile ilişkilerimizin daima daha güçlü olmasını istiyoruz"

Musul Başkonsolosu'nu ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Vali Cuburi de Türkiye'ye teşekkürlerini sunduklarını ifade etti.

Cuburi, "Kovid-19'un yayılmaya başladığı andan itibaren kardeş Türkiye, hem sağlık hem diğer alanlarda gereken yardımlarda bulundu ve yardıma hazır olduğunu belirtti. Musul halkının ve genel olarak Irak'ın menfaati için kardeş Türkiye ile ilişkilerimizin daima daha güçlü olmasını istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binası, kentin Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın eline düşmesinin ardından boşaltılmıştı.
Anadolu Ajansı
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