Borsa güne yükselişle başladı
|25 Mart 2021 10:12
|+Aa- Yazdır
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,13 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 1.416,99 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,53 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,86 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,34 ile iletişim oldu.
Dün tepki alımlarının güçlendiği BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,65 değer kazanarak 1.413,86 puandan tamamladı.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mutasyon riski ve vaka sayılarındaki artışa paralel bazı ülkelerin tedbirleri yeniden sıkılaştırmasının, küresel ekonomide toparlanmaya ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, dün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerindeki artışların ise iyimserliği desteklediğini söyledi.
Yurt içi tarafta ise borsada stop-loss (zarar kes) emirlerinin azalmasıyla pay piyasalarının dengelendiğine işaret eden analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de büyüme verisinin takip edileceğini kaydetti.
Tahvil piyasasının seyrinin gündemin odağındaki yerini koruduğunu, ayrıca AB Liderler Zirvesi'nden gelecek haber akışının da takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 seviyesinin direnç, 1.340 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
25 Mart 2021 10:54
|Ünlü yatırımcı Mobius: Türk Lirası'ndaki tepki mantıklı değil
25 Mart 2021 10:12
|Dolar güne 7,95 TL'den başladı
25 Mart 2021 09:46
|Borsada, açığa satış işlemlerinde 'yukarı adım kuralı' bugün de uygulanacak
25 Mart 2021 09:24
|Borsa günü yükselişle tamamladı
24 Mart 2021 18:25
|Altının gramı 440 TL'yi geçti
24 Mart 2021 17:56
|Dolar günü 7,90 TL'den tamamladı
24 Mart 2021 17:16
|Borsada, açığa satış işlemlerinde 'yukarı adım kuralı' bugün de uygulanacak
24 Mart 2021 09:17
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
23 Mart 2021 18:40
|Çeyrek altın günü 712 TL'den tamamladı
23 Mart 2021 18:07